GUERRA
Augmenten a més de 60.800 els morts per l’ofensiva israeliana a la Franja de Gaza
Desenes de milers de persones marxen per Sydney per exigir el final de la crisi. Bèlgica s’incorpora als llançaments d’ajuda humanitària, afegint-se a altres països com Egipte, Alemanya i França
Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), van xifrar ahir en més de 60.800 els morts a causa de l’ofensiva desencadenada per Israel contra l’enclavament després dels atacs del 7 d’octubre del 2023, inclosos més de 110 a causa dels atacs perpetrats durant les últimes 24 hores. El ministeri de Sanitat gazià va indicar en un comunicat que a més dels 60.839 morts confirmats hi ha hagut 149.588 ferits.
Entre els morts durant les últimes 24 hores figuren 65 persones tirotejades per les tropes israelianes quan intentaven obtenir ajuda humanitària, amb la qual cosa ascendeixen a 1.487 els morts i 10.578 els ferits durant les últimes vuit setmanes d’operacions de la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF), recolzada pels Estats Units i per Israel.
La crisi a Gaza va mobilitzar ahir a la ciutat australiana de Sydney milers de persones per exigir al Govern que intensifiqui la pressió sobre Israel. Concretament, van ser més de 90.000 persones, segons la Policia; tres vegades més, segons els organitzadors. A tal punt va arribar la convocatòria que les autoritats van aprovar el pas de la multitud pel pont del Port, la qual cosa ocorre en ocasions tan puntuals com la històrica marxa pels drets de la comunitat indígena fa 25 anys, que va aglutinar més de 250.000 persones. La marxa va transcórrer sense cap tipus d’incident.
D’altra banda, l’Exèrcit d’Israel ha confirmat el llançament coordinat en les últimes hores de 136 palets amb ajuda humanitària sobre la Franja de Gaza en una operació que ha comptat amb la participació de sis països, Bèlgica en especial, que s’ha incorporat per primera vegada a aquesta classe d’operacions. Participen també en aquests llançaments els Emirats Àrabs, Jordània, Egipte, França, Alemanya i Bèlgica.
Així mateix, l’administració israeliana als territoris palestins ocupats, la COGAT, ha informat que, durant la setmana passada, “més de 23.000 tones d’ajuda humanitària, emmagatzemades en 1.200 camions, van entrar a Gaza i van ser recollides per l’ONU i altres organitzacions”.
Mitjancer humanitari neutral
Netanyahu compara el tracte als ostatges israelians amb els crims nazis
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha sol·licitat formalment al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) que intervingui a la Franja de Gaza per proporcionar immediatament atenció mèdica als ostatges israelians supervivents en mans de Hamas i Gihad Islàmica.
La petició ha tingut lloc després de la publicació dels vídeos de dos ostatges, Evyatar David i Rom Braslavski, amb aspecte pàl·lid i demacrat per inanició. Hamas i Gihad Islàmica van divulgar les imatges per denunciar que l’impacte humanitari del bloqueig israelià està afectant la seua capacitat per garantir l’estat de salut d’ambdós segrestats.
Al seu torn, l’organització va respondre oferint-se a complir la funció de “mitjancer humanitari neutral” per “facilitar-ne l’alliberament en qualsevol moment”. El CICR, val a recordar, ha participat activament en la situació dels ostatges israelians a Gaza, al fer servir els seus treballadors com a testimonis de la sèrie d’intercanvis entre segrestats i presos palestins que van acabar quan Israel va trencar el passat 18 de març l’alto el foc en vigor que facilitava aquestes operacions. “També reiterem la nostra crida perquè se’ns permeti accedir als ostatges, perquè puguem avaluar-ne l’estat, brindar-los assistència mèdica i facilitar el contacte amb les seues famílies”, ha conclòs.Per la seua part, Hamas es va mostrar receptiu davant de la possibilitat que un equip del CICR atengui els ostatges israelians en perill d’inanició però va condicionar l’operació a l’obertura total i sense restriccions de l’entrada d’ajuda humanitària per a tota la població de l’enclavament palestí.Netanyahu, per contra, va insistir que Hamas està mentint sobre l’existència d’una fam sistemàtica i va acusar el moviment islamista palestí d’infligir “brutals abusos físics i mentals” als ostatges. “El món no pot quedar-se impassible davant de les impactants imatges que recorden els crims nazis”, va traslladar Netanyahu al CICR en el moment de fer la petició.