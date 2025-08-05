CATALUNYA
La Generalitat simplificarà 170 tràmits per fer-los més àgils
En matèries que van del cotxe elèctric a la llei de dependència. Entre altres mesures, es reforcen els equips de professionals o s’automatitzen tasques
La Generalitat preveu transformar abans del juny de l’any vinent més de 170 tràmits i serveis per agilitzar-los, reduir la burocràcia i millorar l’atenció ciutadana. El novembre passat l’Executiu va activar un pla de xoc per redissenyar els deu tràmits digitals amb més impacte a la ciutadania. Vuit es troben en fase de millora avançada i amb mesures implantades com a reforç de professionals, automatització de tasques i millores per a les persones. A més, hi ha dos plans més en marxa, un amb deu tràmits prioritaris per a les empreses i un altre amb onze tràmits més prioritaris per a l’agricultura. La previsió de l’Executiu català és que a finals d’aquest any s’hagin redefinit i millorat tots.
En el cas del pla de 10 tràmits prioritaris –que junts van sumar l’any passat un total de657.500 sol·licituds– inclou gestions com els ajuts per als vehicles elèctrics i a renovables en autoconsum i emmagatzemament.
Actualment, per als ajuts a la compra de vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega hi ha 59.798 sol·licituds, de les quals 55.066 s’han atorgat, 37.087 han estat justificades i 20.203 s’han pagat. Per optimitzar el tràmit, s’han contractat 82 professionals per fer un reforç intensiu de l’equip de resolució dels ajuts, s’han automatitzat mecanismes en la gestió administrativa i es millorarà la transparència i la informació sobre l’estat actual de les sol·licituds.
Altres tràmits inclosos en aquest primer pla de xoc són l’homologació i convalidació d’estudis estrangers no universitaris, amb unes 16.000 sol·licituds pendents de tramitació acumulades entre els anys 2022 i 2025. Per millorar la situació s’ha contractat una vintena de professionals –el Govern assegura que ja se n’han resolt 9.000 de pendents–.
El títol de família monoparental i nombrosa, el reconeixement del grau de discapacitat, el reconeixement de la situació de dependència i de prestació o servei, la pensió no contributiva per invalidesa o jubilació, la renda garantida de ciutadania i els ajuts a la mobilitat internacional dels estudiants també es troben en fase avançada de transformació.