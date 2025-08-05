Trump amenaça la UE amb aranzels del 35% si incompleix la promesa d'inversió de 600.000 milions
"És un regal, 600.000 milions per invertir en el que jo vulgui", afirma el president nord-americà
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que imposarà aranzels del 35% a la Unió Europea si els països europeus no inverteixen els 600.000 milions d'euros promesos en el seu acord comercial amb la Comissió Europea. En una entrevista a la CNBC, Trump ha assegurat que aquestes inversions són "un regal, no un préstec". "Els detalls són que aquests 600.000 milions són per invertir en el que jo vulgui", ha afirmat el president nord-americà, que ha assegurat que és per aquest compromís que va decidir "reduir el seu aranzel del 30% al 15%". "Ens han estat estafant durant tants anys que ja és hora que paguin. I han de pagar", ha afirmat.
Fonts de la Comissió van alertar poc després del pacte entre Trump i la presidenta Ursula von der Leyen, però, que els 600.000 milions són un compromís d'inversions, però no legalment vinculant. "No és una cosa que la UE, com a autoritat pública, pugui garantir, es basa en la intenció de les empreses privades", van assenyalar des de Brussel·les.
El president nord-americà també ha detallat que els productes farmacèutics, que van quedar fora de l'acord amb Von der Leyen, tindran "un aranzel petit inicialment" però que l'elevarà al 150% i al 250% "en un any o un any i mig com a màxim" perquè vol que aquests productes es fabriquin als EUA.