POLÍTICA
Illa compleix un any com a president
Amb reptes com el finançament singular, l’habitatge o els pressupostos del 2026. Esquerra i comuns, escèptics amb el Govern sobre el compliment dels acords d’investidura
Salvador Illa compleix avui un any com a president de la Generalitat. La seua investidura, celebrada el 8 d’agost del 2024, va tenir el suport de comuns i ERC i va comptar amb el retorn esporàdic a Catalunya de l’expresident Carles Puigdemont. En el seu primer discurs d’investidura, Illa es va comprometre a governar “per a tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya”, com a primer president no independentista des del també socialista José Montilla.
El PSC va aconseguir el suport d’ERC a través d’un acord de diversos punts. La mesura estrella va ser el pacte en matèria de finançament, que preveia que Catalunya sortís del règim comú i que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestionés, liquidés, recaptés i inspeccionés tots els impostos, començant per l’IRPF. Malgrat que en l’acord es preveia començar el 2026, el Govern va anunciar fa uns dies que la gestió de l’impost sobre la renda s’ajornava fins al 2028.
En relació amb trens, el Govern central i la Generalitat van anunciar al desembre la constitució de la nova empresa Rodalies de Catalunya –compartida entre Renfe i el Govern– i l’inici de les operacions durant el 2026.
Un dels principals problemes del Govern ha estat no poder aprovar els pressupostos del 2025, malgrat que Illa va aconseguir convalidar tres suplements de crèdit als comptes prorrogats del 2024 gràcies al suport també dels republicans i dels comuns.
El cap de l’Executiu va pactar amb la formació morada augmentar el parc públic d’habitatge i fixar un límit als preus de lloguer de temporada, a més de no facilitar projectes com el Hard Rock. Tanmateix, s’han repetit les confrontacions per l’ampliació de l’aeroport del Prat. Sobre la llei d’amnistia, Illa també ha demanat la seua aplicació “total i efectiva” per a tots els afectats –entre els quals Puigdemont i els líders del referèndum–, defensant que “ha estat positiva per a Catalunya i la resta d’Espanya”.
Per tancar el seu primer curs polític com a president, Illa va fer viatges de caràcter polític i comercial a països asiàtics com la Xina o el Japó.
Sobre la relació amb els seus socis, el conseller la va qualificar d’“exigent però positiva”, i va defensar que és “compatible” iniciar el debat pressupostari mentre continuen treballant per complir els acords d’investidura, condició dels republicans per donar llum verda als comptes. Dalmau, a més, va manifestar que no contempla buscar el suport de Junts si no aconsegueix el d’ERC i comuns.
Dalmau, confiat per aprovar els pressupostos amb els socis
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, es va mostrar confiat d’arribar a un acord amb ERC i comuns per aprovar els pressupostos del 2026 i va manifestar que Catalunya no es pot permetre no tenir-los. En una entrevista amb l’ACN, Dalmau va afirmar que no entendria que s’arribés a aquesta situació en un moment de “creixement econòmic per sobre de la mitjana de la zona euro” i “amb el rècord d’ocupació a tot Espanya”.