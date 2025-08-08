NEGOCIACIONS
Putin accepta reunir-se amb Trump la setmana que ve per parlar d’Ucraïna
Proposa Abu Dhabi com a amfitrió
El Kremlin va anunciar ahir que el president de Rússia, Vladímir Putin, va acceptar reunir-se la setmana vinent amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Després de la reunió de dimecres entre el líder rus i l’enviat nord-americà Steve Witkoff, el Govern rus va prendre la decisió just abans que vencés l’ultimàtum de deu dies de la Casa Blanca per arribar a un alto el foc a Ucraïna.
Trump havia mantingut sis converses telefòniques amb Putin des de principis d’any, amb l’objectiu de frenar la invasió d’Ucraïna. Serà la primera vegada des del 2019 en què tots dos líders es veuen les cares, i la primera des del 2021 –amb Joe Biden– en què Putin es reuneix amb un president nord-americà.
Sobre la presència en la reunió del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, Putin no va rebutjar aquesta possibilitat i va reiterar que les condicions perquè es doni “són lluny”.
Pel que fa a la data de la trobada, l’assessor per a política internacional del Kremlin, Iuri Uixakov, va revelar que va quedar fixada per a la setmana que ve però no va concretar cap dia.
En relació amb el lloc per fer la reunió, Putin va suggerir els Emirats Àrabs Units, després de mantenir una trobada a Moscou amb el cap d’Estat emiratià, Mohammed bin Rashid al-Maktoum.
Per la seua part, Zelenski va mantenir converses amb els líders d’Alemanya, França i Itàlia, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Giorgia Meloni, a més de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per coordinar posicions.
Paral·lelament, les autoritats prorusses de Zaporíjia van condemnar a 18 anys de presó una dona per col·laborar amb la intel·ligència ucraïnesa.