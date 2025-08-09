POLÍTICA
L’excomissionat de la dana ha intentat suïcidar-se
Per l’escàndol de falsificació del seu títol. Deixa el càrrec un edil de Catarroja per una presumpta agressió sexual a un menor
L’excomissionat del Govern per a la reconstrucció després de la dana José María Ángel va ingressar ahir a l’hospital després d’un intent de suïcidi, segons van informar diversos mitjans. Ángel havia dimitit del seu càrrec el 31 de juliol per una suposada falsificació d’un títol universitari, malgrat que en el seu escrit de renúncia va recalcar que no havia comès cap irregularitat amb la seua titulació per accedir al lloc. Després de l’hospitalització, va ser donat d’alta ahir a la tarda.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va traslladar el seu “afecte i suport” cap a l’excomissionat i la seua família, mentre que la líder del PSPV, Diana Morant, va assegurar que les “caceres inhumanes” tenen conseqüències, i va criticar l’“assetjament” que ha patit Ángel. Per la seua part, l’expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig va mostrar la seua “tristesa i indignació” pels fets i va advertir de la “deshumanització”. “Qui voldrà entrar en política?”, va preguntar l’exmandatari.
D’altra banda, el regidor de Festes de l’ajuntament de Catarroja (València), Miquel Verdeguer Mesado, va presentar ahir la seua renúncia al càrrec davant de la condició d’investigat en un procediment judicial recentment obert per una suposada agressió sexual a un menor d’edat en una festa local. L’ajuntament va comunicar que la dimissió “correspon a la voluntat del regidor”.