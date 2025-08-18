EUROPA
La UE acompanyarà Zelenski en la cita d’avui amb Trump
Els líders de l’OTAN, França i Alemanya, entre d’altres. “Les fronteres internacionals no poden canviar per la força”
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, acudirà a la crucial cimera d’avui a Washington amb Donald Trump acompanyat de líders de la UE, l’OTAN i el Regne Unit per tractar el futur del país després de la trobada mantinguda divendres pel mandatari nord-americà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, a Alaska.
Encara que no van transcendir els detalls de l’encontre a Alaska en un primer moment, fonts pròximes a la cimera van començar a revelar dissabte que Putin va proposar quedar-se amb la regió sencera del Donbàs, que representa la pràctica totalitat de l’est d’Ucraïna, a canvi de paralitzar la seua ofensiva al sud del front de combat i de posar fi a nous atacs a la resta del país, sabent que Kíiv veu intolerable qualsevol tipus de cessió de territoris.
En aquest context, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i els caps d’Estat i de Govern francès, alemany i britànic –Emmanuel Macron, Friedrich Merz i Keir Starmer– participaran en la reunió programada a Washington, flanquejats per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el president de Finlàndia (un dels interlocutors favorits de Trump, considerat un mediador d’envergadura en aquestes qüestions), Alexander Stubb.
Davant de les exigències russes, Von der Leyen va reiterar ahir amb Zelenski que “les fronteres internacionals no poden modificar-se per la força” i sense la participació d’Ucraïna.
L’enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, va assegurar que Putin hauria acceptat permetre garanties de seguretat “sòlides” com a part d’un futur acord de pau amb Ucraïna, durant la reunió a Alaska. Per la seua part, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, no va descartar la imposició de més sancions a Rússia si Putin no demostra el seu compromís cap a un acord de pau durador amb Ucraïna, encara que va insistir que això influiria negativament i retardaria el procés.