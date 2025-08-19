EMERGÈNCIES
Els focs seguen una altra vida
Un bomber de Lleó, quarta víctima dels incendis. Milers d’evacuats en tot l’Estat, 62.000 hectàrees cremades a Galícia i 31 detinguts des del juliol acusats de provocar focs
Un bomber va morir diumenge a la nit i un altre va resultar ferit al terme lleonès d’Espinoso de Compludo, al bolcar el camió autobomba en el qual viatjava. L’home, que formava part d’un comboi per combatre l’incendi de la localitat lleonesa de Llamas de Cabrera, procedia de Sòria i tenia 57 anys, malgrat que era originari d’Ourense, i és la quarta víctima mortal per incendis aquest any a Espanya. Uns altres quatre bombers van resultar ferits –un dels quals greu– en un foc d’Ourense i dos a Castella i Lleó, mentre que hi ha alguns ingressats des de la setmana passada per cremades.
La Junta de Castella i Lleó va comunicar ahir que la situació a la comunitat és de 26 incendis actius i de 5.300 desallotjats en 76 localitats, mentre que en tot l’Estat n’hi ha aproximadament uns 31.000 en els 40 focs declarats actius.
Les autoritats van mostrar la seua preocupació per la negativa de moltes persones a abandondar casa seua, per la qual cosa van demanar “màxima col·laboració”. A més, es va reactivar l’incendi declarat el 14 d’agost a Porto (Zamora), que torna cap al llac de Sanabria i ha afectat 5.600 hectàrees i ha obligat a evacuar sis poblacions i un campament de 65 menors a la localitat de Doney de la Requejada. Mentrestant, el foc declarat el 10 d’agost a Resoba (Palència) es troba en situació “molt favorable” després d’arrasar més de 1.300 hectàrees.
A Galícia, les autoritats van informar que els nou incendis actius a la regió, tots a Ourense, ja han calcinat 62.000 hectàrees. La circulació de trens d’alta velocitat entre Galícia i Madrid va quedar suspesa i el Govern va reforçar el dispositiu contra els incendis enviant 200 militars més.
Per la seua banda, la Junta d’Extremadura va assegurar que l’incendi a Aliseda (Càceres) es va originar per “interessos econòmics” vinculats a la caça després de conèixer les causes, la parcel·la exacta i les hores concretes dels dos punts en els quals es va originar. El foc ha arrasat més de 4.000 hectàrees i es troba en una situació de “control”.
El ministeri de l’Interior va comunicar ahir que trenta-una persones han estat detingudes des de l’1 de juliol per la seua relació amb l’origen de diversos focs, mentre que noranta-dos han estat investigades. A Puerto Real (Cadis), un home va ser detingut diumenge a la nit acusat de provocar dos incendis a la localitat, i un altre home va ser arrestat per calar foc a una zona boscosa de Palma propera a diversos habitatges i instal·lacions.
L’any amb més hectàrees cremades dels últims vint
El sistema europeu Copernicus va xifrar ahir en 344.417 les hectàrees cremades pels 224 incendis que han tingut lloc el 2025 a Espanya, per la qual cosa aquest any s’hauria convertit en el més destructiu dels últims 20 anys al superar el 2022. La ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, havia xifrat ahir al matí en 138.000 les hectàrees cremades fins al 10 d’agost, però va advertir que les dades “seran pitjors” –almenys 250.000 hectàrees cremades en tot l’estat segons dades de governs regionals–. Mentrestant, la crítica situació no dona treva als atacs entre PSOE i PP, que acusa el Govern central de “passejar-se per Castella i Lleó” i repartir “insults i promeses buides”.