VALÈNCIA
Desena mobilització contra Mazón per la seua gestió de la dana
València va sortir ahir al carrer per desena vegada des que va ocórrer la dana per reclamar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seua gestió en el 29-O i retre homenatge a les 228 persones mortes. En aquesta ocasió es va tractar d’una concentració, quan les nou protestes anteriors van ser manifestacions, l’última de les quals en una de les localitats més afectades per les riuades, Catarroja.