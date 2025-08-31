JUSTÍCIA
Un tribunal dictamina que la majoria d’aranzels imposats per Trump són il·legals
Argumenta extralimitació de les funcions del president però els manté fins al 14 d’octubre. El Govern apel·larà la sentència, que afecta els gravàmens “recíprocs” i contra la Xina, Mèxic i el Canadà
El Tribunal d’Apel·lacions del Circuit Federal dels Estats Units ha dictaminat que la majoria dels aranzels globals imposats pel Govern de Donald Trump són il·legals, argumentant una extralimitació de les funcions del president, encara que en manté la vigència fins al 14 d’octubre per permetre apel·lacions de l’Executiu nord-americà.
La cort va donar la raó a un altre tribunal que a finals del mes de maig ja va decidir en contra dels gravàmens, advertint sobre la seua il·legalitat. Amb set vots a favor i quatre en contra, va resoldre que el Congrés no atorga al president una “àmplia autoritat per imposar aranzels de la naturalesa dels aranzels sobre trànsit i recíprocs” a través de la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional (IEEPA), partint de la qual el Govern ha aprovat les seues mesures. Per tant, la majoria va concloure que la implementació de Trump d’aranzels tan amplis és de “tal magnitud” que, per imposar-los legalment, ha de comptar amb una autorització “explícita” del poder legislatiu.
Malgrat la interlocutòria, la revocació dels aranzels no serà efectiva fins al 14 d’octubre. “Tots els aranzels segueixen en vigor!”, va proclamar Trump a les xarxes socials. Així, el president va assegurar que un tribunal “altament partidista” va dictaminar “erròniament” que els aranzels s’havien d’eliminar i que si aquests desapareguessin “seria un desastre total per al país”. A més, va defensar que la seua política comercial és “la millor eina” per a les empreses i treballadors del país, i que no tolerarà “enormes dèficits comercials ni aranzels injustos”.
La fiscal general dels Estats Units, Pam Bondi, va anunciar que el departament de Justícia apel·larà la sentència al Suprem, reproduint l’argument de Trump que és “erroni” i va declarar que l’organisme continuarà “lluitant per restaurar l’autoritat legítima del president”.
A causa del dictamen podrien quedar paralitzades fins a cinc ordres executives –aquelles basades en la IEEPA–, incloent els aranzels recíprocs imposats en el Dia de l’Alliberament i una altra bateria de gravàmens sobre la Xina, Mèxic i el Canadà, països amb els quals continuen les negociacions. D’altres com la taxa del 25% sobre automòbils, acer i alumini quedaria fora a l’estar subjectes a la Llei d’Expansió Comercial.
Per la seua banda, Neal Kaytal, l’advocat dels Estats demòcrates que van denunciar els aranzels de Trump, va celebrar la interlocutòria del Tribunal d’Apel·lacions i ho va considerar “una victòria per a la Constitució nord-americana”, els fundadors de la qual “van dir que les decisions importants sobre tributació han de ser preses al Congrés, no pel president i la seua ploma”.
Una jutge federal bloqueja les deportacions ràpides
Una jutge federal dels Estats Units ha bloquejat temporalment divendres les deportacions ràpides d’immigrants indocumentats dutes a terme per l’Administració de Donald Trump per violacions del degut procés legal.
El president nord-americà va restablir la política d’“expulsió immediata” d’immigrants irregulars que no puguin provar que porten dos anys seguits o més al país, ja aplicada en el seu primer mandat i que ha provocat una onada de protestes a tot el país.Segons un dictamen emès per la jutge, la campanya de deportacions “prioritza la rapidesa” i “portarà inevitablement el Govern a deportar persones per error a través d’aquest procés truncat”, malgrat que no qüestiona la “constitucionalitat” de la política original de les expulsions ràpides, que es porta aplicant molt de temps per deportar immigrants a prop de la frontera sud.Així, aquesta decisió dona la raó a grups com Unió Americana de Llibertats Civils, la principal ONG en defensa dels immigrants als Estats Units, que han denunciat l’aplicació d’aquestes deportacions.