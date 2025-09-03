Ryanair tancarà la seua base de Santiago i cancel·larà tots els vols a Vigo i Tenerife Nord
Mantindrà tancades les bases de Valladolid i Jerez i reduirà la seua capacitat a Astúries, Santander, Saragossa i les Canàries aquest hivern
Ryanair tancarà la seua base de Santiago i cancel·larà tots els vols a Vigo i Tenerife Nord, mentre mantindrà tancades les bases de Valladolid i Jerez i reduirà la seua capacitat a Astúries, Santander, Saragossa i les Canàries aquest hivern.
L’aerolínia ha adoptat aquestes decisions en el marc del seu pla per reduir la seua capacitat en un 41% a les regions espanyoles i en un 10% a les Illes Canàries aquest hivern, que suposarà la pèrdua d’un milió de places a l’hivern (dos milions anuals) "a causa de les taxes aeroportuàries excessives i poc competitives que aplica l’operador aeroportuari monopolístic Aena".
El conseller delegat de Ryanair, Eddie Wilson, va assegurar durant la roda de premsa de presentació de la temporada d’hivern en la que va anunciar que les retallades que aquestes reduccions perjudicaran encara més els aeroports vulnerables i conduiran a "una pèrdua d’inversió, connectivitat, turisme i ocupació a l’Espanya regional ja que moltes rutes seran econòmica inviables".
En concret, l’aerolínia reduirà la seua capacitat als aeroports regionals en un 41% (-600.000 places) i a les Illes Canàries en un 10% (-400.000 places).
Ryanair tancarà la seua base de dos avions a Santiago, la qual cosa suposarà la pèrdua d’una inversió de 200 milions de dòlars dels EUA a la regió de Galícia.
Suspendrà tots els vols a Vigo a partir de gener de 2026 i Tenerife Nord a partir de l’inici de l’hivern de 2025. A més els aeroports de Valladolid i Jerez romandran tancats durant l’hivern de 2025.
Wilson també va anunciar que es reduirà la capacitat en uns altres quatre aeroports regionals: Saragossa (-45%), Santander (-38%), Astúries (-16%) i Vitòria (-2%).
DESVIARÀ DOS MILIONS DE PLACES ANUALS A ITÀLIA O EL MARROC
Ryanair cancel·larà un total de 36 connexions directes amb l’Espanya regional i les Illes Canàries. Tot això suposa que es desviaran dos milions de places anuals a Itàlia, el Marroc, Croàcia i Albània
"Ryanair manté el seu compromís amb Espanya, però no podem justificar una inversió continuada en aeroports el creixement dels quals es veu bloquejat per taxes excessives i poc competitives", va afirmar Wilson.
Per tot això l’aerolínia torna a demanar la CNMC i el Govern espanyol que rebutgin els "excessius augments de les taxes" i ampliïn la congelació de les mateixes per protegir la connectivitat regional, el turisme i l’ocupació.