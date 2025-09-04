JUSTÍCIA
La polèmica judicial enreda la política
El jutge Peinado demana a Moncloa els correus de Begoña Gómez des del 2018 perquè l’UCO els analitzi. Feijóo planta demà l’acte d’obertura de l’Any Judicial, presidit per Felip VI
El jutge Juan Carlos Peinado ha sol·licitat a Moncloa tots els correus electrònics de Begoña Gómez, la dona del president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, rebuts i enviats des del juliol del 2018, quan es va fer el nomenament de la seua assessora, Cristina Álvarez, perquè la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil n’analitzi el contingut.
Aquesta ha estat la resposta de Peinado a la petició de la defensa de Gómez de suspendre la citació de l’11 de setembre, que finalment ha avançat al dimecres 10. El seu advocat havia de comparèixer amb un altre client en un jutjat de Tenerife en el marc d’un altre procediment aquell dia, i Peinado va considerar “prou acreditada la coincidència d’assenyalaments”.
Peinado va imputar el delicte de malversació a Begoña el 18 d’agost, que se suma a la investigació dels de trànsit d’influència, corrupció en els negocis, apropiació indeguda de marca i intrusisme. La nova instrucció de Peinado arriba enmig d’unes polèmiques declaracions de Sánchez, en les quals va acusar alguns jutges de “fer política” en els casos que afecten la seua família –, també a més de la seua dona, al seu germà David Sánchez–. Ministres del PSOE com Fernando Grande-Marlaska o Félix Bolaños van reproduir les paraules del cap de l’Executiu central, assegurant que es “confia” en “la majoria de jutges” però una “petita part” fa mal a la Justícia.
Mentrestant, el PP va informar que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, no acudirà demà a l’acte d’obertura de l’Any Judicial, a causa que participarà en la inauguració del curs polític del PP de la Comunitat de Madrid amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Els populars van criticar una cerimònia judicial en la qual “participa un fiscal general de l’Estat”, Ángel García Ortiz, que està “processat i a l’espera de ser jutjat pel mateix Tribunal Suprem”. A més, van lamentar que el Govern “sotmeti” el rei Felip VI a la “tensió institucional” de compartir acte amb el fiscal.
“L’Any Judicial arranca la mateixa setmana en què el president del Govern central ha dit que a Espanya els jutges persegueixen els ciutadans per les seues idees polítiques i no per la comissió de delictes”, va dir en un comunicat la formació popular, que va assegurar que Sánchez “posa en dubte el Suprem, el TSJ d’Extremadura i l’Audiència Provincial de Madrid”.
Les associacions de jutges, indignades amb les paraules de Sánchez sobre l’ús polític de la Justícia, van estudiar diverses possibilitats per mostrar l’enuig amb el president del Govern de l’Estat, com no anar a l’acte d’obertura de l’Any Judicial, malgrat que s’han descartat per la presència del monarca.
El fiscal general entrega al rei la Memòria de la Fiscalia del 2024
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va entregar al rei Felip VI la Memòria de la Fiscalia corresponent a l’any 2024. L’audiència va tenir lloc al Palau de la Zarzuela, dos dies abans de l’acte solemne d’obertura de l’Any Judicial que presidirà el monarca al Tribunal Suprem demà. García Ortiz, processat per un delicte de revelació de secrets en el cas del nòvio d’Ayuso, presentarà aquesta Memòria, on s’analitza l’evolució de la criminalitat, la prevenció del delicte i les reformes convenients per a una eficàcia més gran de la Justícia, així com les observacions de diversos fiscals.