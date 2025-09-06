CONFLICTE
La Comissió Europea evita parlar de “genocidi” a la Franja de Gaza
La Comissió Europea (CE) es va rentar ahir les mans i va assegurar no tenir posició sobre si l’ofensiva d’Israel sobre la Franja de Gaza es pot considerar un “genocidi”, després de les paraules de la vicepresidenta de Transició Neta, Teresa Ribera, que sí que ho va qualificar d’aquesta manera i va criticar el “fracàs d’Europa d’actuar amb una sola veu”. El portaveu d’Exteriors de la CE, Anouar el-Anouni, va declarar que per establir que un país cometi un crim internacional “cal una valoració jurídica”.
Per la seua part, el Govern d’Israel va acusar Ribera de ser “una portaveu de Hamas” i li va exigir que demani el desarmament del grup i l’alliberament dels ostatges, que van complir 700 dies captius, per la qual cosa els seus familiars van demanar reprendre la via diplomàtica per aconseguir un alto el foc.
Mentrestant, l’Exèrcit israelià va anunciar que llançarà una campanya de bombardejos contra edificis de la ciutat de Gaza els propers dies, i ahir ja va fer caure una torre residencial “utilitzada per Hamas per preparar i executar plans terroristes”.