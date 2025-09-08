POLÍTICA
Illa: “Fins que Puigdemont no torni, no hi haurà normalitat”
El president demana l’aplicació “efectiva” de l’amnistia perquè és “beneficiosa” per a Catalunya. Junts l’acusa d’acceptar la “normalitat imposada i impostada”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir que no hi haurà “normalitat” fins que el líder de Junts, Carles Puigdemont, no hagi tornat a Catalunya, i que el cap de files d’ERC, Oriol Junqueras, pugui ser candidat en unes eleccions. Així ho va assegurar en una entrevista concedida al diari La Vanguardia, en la qual va defensar els “beneficis” de la llei d’amnistia i va reclamar que s’apliqui de “manera efectiva”. Illa va instar aquells que dubten de la mesura de gràcia a “fer una anàlisi objectiva de la situació política i social que hi ha ara a Catalunya”. Sobre els els recursos presentats contra la llei, va dir que respecta el poder judicial, però també va demanar que “respectin el poder legislatiu”. Va assegurar que qui tingui la temptació que el poder judicial envaeixi l’esfera del legislatiu s’equivoca. En aquesta línia, va afegir que hi ha hagut “casos concrets, minoritaris, de jutges que potser van més enllà del que haurien d’anar”, tot i que va voler deixar clar que té plena confiança que el poder judicial pugui corregir aquestes actuacions.
El president també va parlar sobre la seua recent reunió amb Puigdemont i, malgrat que no va donar detalls sobre les qüestions que s’hi van tractar, sí que va revelar que va sortir-ne “satisfet” i va defensar que no va consultar amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, les seues intencions. “No he de demanar permís a ningú. És una decisió que vaig prendre jo, molt meditada i convençuda”, va asseverar.
Illa també va fer referència al projecte de pressupostos per a l’any que ve, revelant que el Govern es troba “en una fase interna de treball pressupostari”, però que encara no hi ha negociacions amb cap formació.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va respondre les paraules del president avisant-lo que no pot defensar al matí els drets polítics dels líders de Junts i Esquerra i a la tarda defensar una “normalitat imposada i impostada”.
Junqueras vol més avenços en el finançament singular
� El president d’ERC, Oriol Junqueras, va insistir ahir a advertir que no hi haurà Pressupostos ni de l’Estat ni de la Generalitat “si no es resol el model de finançament”. En una entrevista a ElNacional.cat, va considerar irrellevant que la Generalitat digui la data en què l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) començarà a desenvolupar diverses funcions, i el que importa és “si la Generalitat té l’habilitació legal per poder recaptar els impostos”. Per tenir aquesta habilitació, “la prioritat” és modificar el marc legislatiu, per la qual cosa va recordar que avui ERC presentarà una proposició de llei per modificar aquest marc. Sobre la reunió entre el president Salvador Illa i l’expresident Carles Puigdemont va assenyalar que l’important “és el resultat d’aquestes reunions”.