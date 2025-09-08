Sánchez avança nou mesures pel "genocidi" d’Israel que consoliden l’embargament d’armes
Espanya incrementarà l’ajuda humanitària
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns nou mesures contra Israel davant del "genocidi" a Gaza que s’aplicaran de forma immediata i que inclouen la consolidació jurídica de l’embargament d’armes, prohibir l’entrada a Espanya d’implicats en aquestes accions i més ajuda humanitària. Sánchez ha fet aquest anunci en una compareixença al Palau de la Moncloa per informar de les noves iniciatives que l’Executiu adoptarà davant d’Israel i que ha considerat "un pas més" en la pressió a aquest país.
La primera d’aquestes mesures serà l’aprovació urgent d’un reial decret llei que consolidi jurídicament l’embargament d’armes que es ve aplicant de facto des d’octubre de l’any 2023.
Aquest reial decret establirà la prohibició legal i permanent de comprar i vendre armament, munició i equipament militar a Israel.
S’hi suma la prohibició d’accedir al territori espanyol a totes aquelles persones que participin de forma directa en el "genocidi", la violació de drets humans i els crims de guerra a la Franja de Gaza.
A més, Espanya denegarà l’entrada al seu espai aeri a totes aquelles aeronaus d’Estat que transportin material de defensa destinat a Israel, i es prohibirà el trànsit per ports espanyols a tots els vaixells que transportin combustibles destinats a les forces armades israelianes.
També es prohibirà la importació de productes provinents dels assentaments il·legals a Gaza i a Cisjordània amb l’objectiu de combatre aquestes ocupacions, frenar el desplaçament forçós de població palestina i mantenir viva la solució dels dos Estats.
Amb el mateix objectiu, es limitaran els serveis consulars prestats als ciutadans espanyols residents en els assentaments il·legals israelians a la mínima assistència legalment obligatòria.
De la mateixa forma, es reforçarà el suport a l’Autoritat Palestina mitjançant un increment dels efectius a la missió d’assistència fronterera que la Unió Europea té a Rafah, i hi haurà nous projectes de col·laboració en els àmbits d’agricultura, seguretat alimentària i assistència mèdica.
Sánchez ha anunciat igualment l’augment de la contribució a l’agència de l’ONU per als refugiats palestins (l’UNRWA) de deu milions d’euros addicionals, així com un increment de la partida d’ajuda humanitària per a Gaza fins assolir els 150 milions d’euros el 2026.
El president del govern espanyol ha començat per reconèixer que el poble jueu "ha patit innombrables persecucions i injustícies al llarg de la història, inclosa la més atroç de totes que va ser l’Holocaust" i que mereix tenir un Estat propi i poder sentir-se segur en ell, i ha reiterat que, per això, el govern d’Espanya ha condemnat "des del primer dia" els "atacs terroristes i segrestos de Hamàs".
Espanya, ha subratllat, "recolzarà sempre el dret d’Israel a existir, a garantir la seua seguretat i a prosperar" però "amb la mateixa convicció" distingeix entre "protegir el teu país, protegir a la teua societat" i bombardejar hospitals i matar de fam nens i nenes innocents.
En aquest sentit ha argumentat que el que el primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, va presentar l’octubre de 2023 com una "operació militar de resposta als atroços atemptats terroristes de Hamàs" s’ha convertit en una "nova onada d’ocupacions il·legals" i en un "atac injustificable contra la població civil palestina".
Un atac, ha subratllat, que la relatora especial de les Nacions Unides i la majoria d’experts qualifiquen ja com un "genocidi".
Pedro Sánchez ha assenyalat que la comunitat internacional "no està sabent aturar aquesta tragèdia" i ha apuntat a una "complicitat" amb el govern de Netanyahu.
Davant d’això, ha assegurat que Espanya, que "no té bombes nuclears, tampoc no té portaavions ni grans reserves de petroli", per la qual cosa sola no pot detenir l’ofensiva israeliana, no deixa per això d’intentar-ho "perquè hi ha causes per les quals val la pena lluitar" encara que no estigui a les seues úniques mans guanyar-les.