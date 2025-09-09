La Flotilla de la Llibertat difon un vídeo amb l’atac al seu vaixell amb un dron a Tunis
Les autoritats tunisianes ho desmenteixen
La Flotilla de la Llibertat rumb a Gaza va insistir aquest dimarts, amb la difusió d’un vídeo, que va ser atacada per un "dron", després que una de les seues embarcacions s’incendiés al port de la capital tunisiana on estava atracat i que la Guàrdia Nacional tunisiana difongués de matinada un comunicat en el qual atribuís el foc a la crema fortuïta d’una armilla salvavides.
Les canals oficials de la flotilla van difondre un vídeo gravat a les 00.29 hores de dimarts, que mostra una ràfega que descendeix des de dalt i el so d’un impacte en un dels vaixells que posteriorment es va incendiar. La flotilla va denunciar prèviament un atac contra un dels seus vaixells, després que la Guàrdia Costanera va assegurar en dimarts a la matinada en un comunicat que "no existeix cap acte hostil ni atac extern". El motiu de l’incendi, segons la seua investigació preliminar, és que "va partir de les armilles salvavides de l’esmentat vaixell". "Qui és l’amo d’aquest dron" Estem en territori sobirà tunisià", va dir en un vídeo el brasiler Thiago Ávila, un dels integrants de la flotilla, des del port de Sidi Bou Said, on els vaixells que van salpar des d’Espanya a començaments de mes van començar a atracar diumenge, a l’espera de reunir més vaixells i prosseguir el seu viatge Gaza.
Segons integrants que es trobaven a bord de l’embarcació danyada, l’incendi "no va provocar danys majors, sinó superficials", i que té previst continuar el seu viatge a la Gaza aquest dimecres per denunciar el bloqueig israelià. Els organitzadors de la flotilla van assegurar que tots els passatgers i la tripulació es troben sans i estalvis", mentre van denunciar l’atac com "dirigit a intimidar i frustrar" la iniciativa civil internacional. Wael Naouar, portaveu de la Flotilla magrebina que s’uneix a la que va sortir d’Espanya per continuar la travessia prevista per a aquest dimecres, va demanar als tunisians d’acudir al port per protegir les embarcacions. Desenes de tunisians s’han unit aquesta matinada al crit de "viva Palestina".
Les autoritats tunisianes desmenteixen l’atac
La Direcció General de la Guàrdia Nacional tunisiana va desmentir aquest dimarts l’existència d’"un dron" que suposadament va atacar una de les grans embarcacions de la Flotilla Sumud que va arrancar de Barcelona rumb a Gaza, atracada actualment al port tunisià de Sidi Bou Said (costa nord-est), va informar en un comunicat. El motiu de l’incendi, segons les autoritats tunisianes, va ser "foc a les armilles salvavides de l’esmentat vaixell". L’incendi va ser provocat -van afegir- per "l’explosió d’un encenedor o una burilla". La Guàrdia Nacional va assegurar en la seua nota a l’opinió pública que "no existeix cap acte hostil ni atac extern".
Així mateix, va aclarir que "contràriament al que circula en xarxes socials sobre l’existència d’un dron que va atacar a un dels vaixells atracats al port de Sidi Bou Said, procedent d’Espanya i pertanyent a la Flotilla Sumud, aquesta notícia és completament infundada", va indicar. I va cridar als ciutadans a informar-se de "fonts oficials" i a "evitar els rumors", va concloure. Tanmateix, minuts després, la flotilla va publicar a les seues xarxes socials un vídeo on es mostra "el moment exacte en el qual el 'Family boat' va ser colpejat des de dalt".