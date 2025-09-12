BARÒMETRE
El CIS dispara el PSOE i li atorga un avantatge sobre el PP de 9 punts
Estima una intenció de vot del 32,7% per a socialistes i del 23,7% per als populars, la pitjor de la legislatura. Vox cau i la resta de partits es mantenen
El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) atorga al PSOE un avantatge de nou punts sobre el PP, el més gran des de l’abril de l’any passat, al seu baròmetre de setembre, amb una estimació de vot del 32,7% per als socialistes i d’un 23,7% per als populars, la pitjor de la legislatura. L’enquesta, basada en 4.122 entrevistes, i realitzada entre l’1 i el 6 de setembre, després d’un estiu marcat pels greus incendis forestals i xocs polítics per la seua gestió, eleva a 5,7 punts el vot estimat per al PSOE, mentre que el PP baixa 2,8 punts respecte a l’anterior mostreig del juliol.
També cau Vox, que es queda al 17,3% dels sufragis al perdre 1,6 punts, en tant que les altres forces polítiques no experimenten grans canvis, amb Sumar en quarta posició i un suport del 7,9% seguit de Podem, que aconsegueix el 4,3%. En sisena posició se situa ERC, que manté una estimació de vot del 2,1%, seguit del partit de Luis Pérez Alvise (SALF), amb un suport de l’1,6%; EH-Bildu (1,1%); Junts (0,8%); BNG (0,7%), PNB (0,6%) i Coalició Canària i UPN, ambdós amb el 0,1%.
Malgrat la gran distància que separa el PSOE del PP, els socialistes no han recuperat, segons el CIS, tots els punts que van perdre a l’esclatar el cas Cerdán: el baròmetre del juny els concedia el 34,3 % i al mes següent van caure al 27,0%.
Respecte als líders polítics, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, millora en aquesta enquesta tant la seua puntuació mitjana com l’índex de confiança que inspira els ciutadans, en tant que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cau en aquests paràmetres.
Abascal abans de Feijó
Així, són més els que prefereixen Sánchez com a president del Govern central (24,8%), i a més Feijóo es veu superat pel líder de Vox, Santiago Abascal, que estimen com a president el 10,8%. El cap de l’oposició descendeix al 9,7%.
Per la seua part, la preocupació per la corrupció, que es va disparar al juliol fins al 25,3 per cent, després de l’esclat del cas Cerdán, cau de la segona a la novena posició, amb un 10,9% de mencions. Els problemes relacionats amb l’ocupació, en tercer lloc, sumen un 17,1% d’al·lusions.
Habitatge, immigració i ocupació, el que més preocupa
� L’habitatge repeteix com a primer problema d’Espanya al CIS de setembre, un estudi en el qual es reflecteix un repunt de la preocupació per la immigració, que desbanca la corrupció del segon lloc de la llista, i també un rècord de mencions a la mala qualitat de l’ocupació, que es col·loca com a tercer problema. Així, en concret, l’habitatge apareix esmentat en el 30,4% dels qüestionaris (puja quatre dècimes), seguit de la immigració, que aconsegueix un 20,7%.