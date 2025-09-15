L'ajuntament de Girona penja un retrat de Felip VI fet amb un mosaic de fotos de l'1-O: "Acatem la sentència passant a l'atac"
L'alcalde diu que compleixen amb el que va "imposar" la justícia deixant clara la crítica a la monarquia
L'ajuntament de Girona ha penjat un retrat del rei Felip VI a la sala de plens fet amb un mosaic de fotografies de l'1-O. "Acatem passant a l'atac", ha subratllat l'alcalde, Lluc Salellas, en referència a la sentència que els obligava a posar-hi la imatge del monarca arran del contenciós interposat per Vox.
Salellas ha assegurat que, tot i la "imposició" que els ha vingut per part de "l'extrema dreta i la justícia espanyola", han optat per aquesta fórmula imaginativa per reivindicar el referèndum del 2017, la "voluntat d'independència", que Girona és una ciutat "republicana" i per mostrar el seu rebuig "a la monarquia borbònica".
"Ataquem passant a l'atac"
Penjant aquest retrat del Borbó, l'alcalde de Girona ha subratllat que l'equip de govern acata la sentència "passant a l'atac". Salellas ha reiterat que, tot i que encara hi havia opcions de presentar recurs a la sentència, després de consultar-ho amb els serveis jurídics van veure que això no tindria massa recorregut, perquè "tard o d'hora la justícia espanyola es posa al costat de la monarquia".
"El millor era prendre la iniciativa; i en aquest cas, hem optat per posar el retrat del rei a la nostra manera, reivindicant l'1 d'octubre", ha afirmat. "Perquè sabem que és un dia que va fer mal a la monarquia espanyola i, per tant, això fa que aquesta imatge vagi lligada clarament als anhels de llibertat dels gironins i les gironines", ha afegit Lluc Salellas.
L'alcalde de Girona ha explicat que a parer seu el retrat de Felip VI fet amb imatges de l'1-O "compleix perfectament" amb el que demana la justícia (perquè, entre d'altres, no està penjat cap per avall o és visible des de tota la sala de plens). A més, Salellas ha dit que des dels serveis jurídics municipals també s'ha considerat que la fórmula escollida era "una interpretació viable". "Entenem que complim la sentència i, a més, ho fem amb reivindicació política; per tant, acatem passant a l'atac", ha reiterat.
Per últim, l'alcalde també ha explicat que l'ajuntament ha complert amb el segon dels punts que també recollia la sentència; en aquest cas, el que fa referència a la bandera espanyola. Lluc Salellas ha explicat que la 'rojigualda' s'ha posat en un "lloc noble" del consistori. Però aquí, no ha anat més enllà i no ha desvetllat on s'ha col·locat.
En paral·lel, el consistori ha dedicat l'espai que dona accés al saló de plens a les regidores republicanes.