CONFLICTE
“L’aliança amb els EUA mai no ha estat tan forta”
Paraules de Netanyahu durant la visita del secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, a Israel mentre desenes de milers de palestins fugen de la ciutat de Gaza
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir després de visitar juntament amb el secretari d’Estat dels Estats Units, Marco Rubio, el Mur de les Lamentacions a Jerusalem que la relació entre tots dos països “mai no ha estat tan forta”. “Sota la presidència de Donald Trump i el secretari Rubio, aquesta aliança mai no ha estat tan forta i els ho agraïm profundament”, va dir el primer ministre israelià mentre visitaven els túnels subterranis del Mur de les Lamentacions acompanyats per l’ambaixador dels EUA a Israel, Mike Huckabee, i les seues respectives dones.
Mentrestant, les autoritats israelianes van assegurar que alguns dirigents de Hamas han sol·licitat la sortida de les seues famílies i en alguns casos d’ells mateixos de la Franja de Gaza i van retreure que oficialment demanin a la població que no compleixi les ordres d’evacuació israelianes. Desenes de milers de palestins van fugir ahir cap al sud des de la ciutat de Gaza davant dels creixents bombardejos de l’Exèrcit d’Israel, que estima que des que va agreujar els atacs a la capital unes 300.000 persones han estat forçosament desplaçades cap al sud. Malgrat que les platges de Mawasi (sud) i les de la ciutat de Gaza (nord) disten només d’uns 25 quilòmetres, el viatge de tornada s’allarga durant més de cinc hores per l’allau de gazians que es dirigeixen cap al sud per la carretera que les connecta, la de Rashid, que travessa la Franja en paral·lel al mar. L’Exèrcit d’Israel va assegurar que més de 300.000 palestins han abandonat la ciutat de Gaza.
Des de l’inici de l’ofensiva, han mort prop de 64.900 palestins i hi ha hagut més de 164.600 ferits, segons les autoritats de la Franja. Entre els morts en les últimes 24 hores hi ha deu palestins tirotejats per les tropes d’Israel quan intentaven obtenir ajuda.