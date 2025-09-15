Sánchez reclama que Israel no participi en cap competició esportiva internacional "mentre duri la barbàrie"
Diu que sent "admiració" per una societat civil que es manifesta "contra la injustícia" de forma "pacífica"
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat que Israel no pugui participar en cap competició esportiva internacional "mentre duri la barbàrie" a Gaza i demana que se li apliquin les mateixes restriccions que a Rússia en aquest sentit. En la reunió de la comissió interparlamentària al Congrés dels Diputats, davant dels diputats, senadors i europarlamentaris socialistes reunits per l’arrencada del nou curs polític, Sánchez ha posat en qüestió que s’expulsi Rússia després de la invasió d’Ucraïna i ara no es faci el mateix amb Israel després de "la invasió de Gaza".
"La nostra posició és clara i rotunda, fins que no cessi la barbàrie, ni Rússia ni Israel no han d’estar en cap competició internacional més", ha afirmat el president del govern central, que considera que aquesta postura és compartida per la "immensa majoria" de la ciutadania, tant d’esquerres com a de dretes o de centre. "Perquè estan en el sentit comú, en la defensa dels drets humans i el dret internacional que està sent menyscabat per Rússia i per Israel", ha apuntat.
El cap de l’Executiu ha fet aquesta petició l’endemà dels aldarulls a La Vuelta ciclista a Espanya a Madrid que van obligar a cancel·lar l’última etapa i es van saldar amb dos detinguts i una vintena de policies ferits. Sánchez ha afirmat que rebutja sempre la violència, però ha insistit que sent "una profunda admiració i respecte" per una societat civil espanyola "que es mobilitza contra la injustícia" i defensa la seua idea "de forma pacífica".
No l'importa discrepar per defensar el just
En aquesta mateixa línia ha defensat tenir "veu pròpia" en el plànol internacional i utilitzar-la "per defensar el correcte", que l'ha portat a discrepar de socis en la posició sobre Palestina i Israel o en altres assumptes com l’augment de la despesa en Defensa o "la marxa enrere" en polítiques socials i mediambientals. "En aquests i en altres casos, doncs no tenim problemes en discrepar d’alguns dels nostres socis europeus, també internacionals, i en dir el que pensem", ha advertit Sánchez, posant èmfasi que la política exterior "serveix per defensar el que és just, encara que no sempre sigui majoritari", ha apuntat.
D’aquesta manera ha recordat que Espanya va ser el primer soci europeu en reconèixer a Palestina com a Estat i ara, un any després s’estan sumant importants països com França i el Regne Unit. També ha esmentat la suspensió de l’acord d’associació amb Israel, que ve defensant en els últims mesos i que recentment ha assumit la presidenta de la Comissió, Ursula Von der Leyen. "Deien que estàvem sols i al final va resultar que estàvem sent els primers", ha celebrat.
Diu que l’oposició vol "fer seguidisme"
D’aquesta manera el cap de l’Executiu assenyala que Espanya utilitza el seu pes internacional "per defensar el correcte" mentre que l’oposició de PP i Vox demanen de fer "seguidisme" i ha criticat la política exterior que van practicar els seus antecessors del Partit Popular, Mariano Rajoy i José María Aznar. "Per practicar el seguidisme que reclama l’oposició, ja sigui el PP o Vox, no fa falta tenir una política exterior forta, no fa falta ni tan sols sortir de Madrid com feia el senyor Rajoy. Allò del senyor Aznar és un altre conte, és una altra història. No hi ha més a veure les fotos amb els peus a sobre de la taula per saber on ens va posar el senyor Aznar i on estem avui", ha llançat. Per tant considera que tenir "veu pròpia" només serveix quan t’atreveixes a utilitzar-la per defensar les conviccions pròpies, com segons el seu parer fa el seu govern en línia amb la majoria social del país.