POLÍTICA
Junts lliga l’estabilitat de Sánchez a l’acció del PSC al Parlament
Adverteix que “passaran coses” si els socialistes no alineen els discursos a Catalunya, Madrid i Suïssa. Donen de marge fins al debat de política general a l’octubre
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va avisar ahir al PSOE que “passaran coses” si els socialistes no alineen els seus discursos i estratègies a Catalunya, Madrid i Suïssa, i que això es començarà a veure en el debat de política general al Parlament els dies 7, 8 i 9 d’octubre. “Puigdemont ja va dir fa setmanes que a la tardor passaran coses que no han passat fins ara i, possiblement, començaran a passar en el marc del debat de política general al Parlament, perquè no es pot construir a Suïssa i destruir a Catalunya”, va afirmar des de Waterloo, en el marc d’unes jornades de treball del grup a l’inici del curs parlamentari.
Segons Sales, no toleraran més que el PSC “torpedini l’esperit de l’acord de Brussel·les amb votacions al Parlament de la mà de Partit Popular i Vox”, i per això defensen que el debat de política general ha de servir per acabar amb el que cosa consideren un doble discurs dels socialistes a Barcelona i Madrid. “En cas contrari s’haurà acabat el temps de Junts amb els socialistes. O alinea el discurs, l’estratègia i la triangulació Suïssa-Catalunya-Espanya o no hi haurà més camí que recórrer en aquesta direcció”, va advertir.
Sales va explicar que, en el transcurs del debat parlamentari, utilitzaran les propostes de resolució per teixir qüestions relacionades amb el programa electoral de Junts i també amb l’acord de Brussel·les, i que volen generar unes majories necessàries a la Cambra catalana “que siguin coherents amb aquesta triangulació”. “O triangulem bé aquestes tres qüestions o des de Junts haurem de prendre una decisió”, va insistir Sales, després de reclamar als socialistes un mateix discurs a totes les cambres i espais de negociació.
Després de lamentar que el partit s’hagi de reunir de nou a Waterloo “perquè la normalitat política que intenten a vendre els socialistes no existeix”, va criticar també la situació actual de Catalunya amb Salvador Illa al capdavant de la Generalitat. “Catalunya no va bé des de fa temps, però amb el Govern del PSC encara va pitjor. És el Govern de la mala gestió, dels incompliments, de la submissió a Madrid i de la desnacionalització”, va resumir.