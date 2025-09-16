COMERÇ
Washington pacta amb Pequín tenir el control de TikTok als EUA
Els Estats Units i la Xina van anunciar ahir un acord sobre la xarxa social TikTok, durant una ronda de negociacions comercials celebrada a Madrid, els detalls de la qual preveuen tancar els presidents Donald Trump i Xi Jinping en una trucada fixada per divendres.
Segons Washington, l’acord permetrà que la filial de TikTok als EUA, amb uns 150 milions d’usuaris actius dels 1.500 milions que té la popular plataforma de vídeos curts a tot el món, sigui de propietat nord-americana, encara que la delegació xinesa no va entrar en detalls sobre això. Trump amenaçava de vetar TikTok i havia establert de termini fins demà perquè la matriu xinesa de l’aplicació (ByteDance) vengués la filial de la xarxa social als EUA, ja que no veia amb bons ulls que el Govern de Pequín pogués tenir accés a dades de milions de ciutadans nord-americans.
Madrid ha estat seu, després de Ginebra, Londres i Estocolm, de la quarta ronda de negociacions comercials entre les dos potències des de l’escalada aranzelària del mes d’abril passat.