GUERRA
Reunió entre Trump i Zelenski la setmana que ve
A Nova York, segons apunta el Govern dels EUA. Almenys dos morts per atacs russos a la província de Zaporíjia
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va apuntar ahir que el president del país, Donald Trump, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, podrien mantenir una nova reunió la setmana que ve a Nova York amb l’objectiu d’arribar a un alto el foc a Ucraïna. “Cap altre líder del món no ha fet més que Trump per intentar posar fi a la guerra”, va afirmar Rubio, que va confirmar que Trump ha mantingut “múltiples trucades” amb el president rus, Vladímir Putin.
El ministre d’Exteriors ucraïnès, Andrí Sibiha, va recordar a Trump que Putin “ha incomplert la seua paraula i no ha respectat cap de les seues promeses”, per la qual cosa va insistir de nou a aplicar de manera “urgent” sancions més profundes. “No pot continuar actuant amb total impunitat”, va concloure.
Per la seua banda, Putin va supervisar vestit d’uniforme l’última fase de les maniobres militars de l’Exèrcit a Bielorússia, que van començar la setmana passada, en què participen uns 100.000 soldats russos, segons va informar.
Al front, un atac de l’Exèrcit rus va provocar la mort d’almenys dos persones en una localitat a la província ucraïnesa de Zaporíjia, situada a l’est d’Ucraïna i parcialment ocupada per les forces del Kremlin, en la qual també es van registrar catorze ferits.
Paral·lelament, les autoritats de Khàrkiv van denunciar un bombardeig a la Universitat Nacional de Farmàcia de la ciutat, suposadament portat a terme amb un dron. “L’única raó per la qual Rússia pot permetre’s això és perquè no sent dolor. Fins que Rússia no senti pèrdues veritablement significatives, especialment econòmiques, continuarà evitant la diplomàcia i acabar la guerra”, va afirmar Zelenski en xarxes socials.
D’altra banda, una operació ucraïnesa va deixar diversos soldats morts a les instal·lacions militars de Vladivostok, a l’extrem oriental de Rússia, després d’una sèrie d’explosions provocades, segons van informar mitjans ucraïnesos.