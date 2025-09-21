GUERRA
Polònia es protegeix davant dels atacs russos a Ucraïna
El Kremlin nega haver violat l’espai aeri d’Estònia || Zelenski confirma la reunió amb Trump d’aquí a uns dies
L’Exèrcit de Polònia va anunciar ahir el desplegament d’avions de la força aèria per garantir la seguretat del seu espai aeri, després d’incursions de drons russos a Romania, Estònia i al seu mateix territori. Polònia ha aplicat “ totes les forces i recursos disponibles” un dia després de l’inici de l’operació de l’OTAN Sentinella Oriental, dedicada a protegir la frontera de l’Aliança amb Rússia.
Com a resposta a les acusacions d’Estònia, el ministeri de Defensa rus va negar que els seus caces violessin l’espai aeri del país i va comunicar que “tres caces van fer un vol des de Karelia (a la frontera amb Finlàndia) a un aeròdrom de Kaliningrad” i que “les aeronaus no es van desviar de la seua ruta”, amb un “estricte compliment de les normes internacionals”.
Pluja de drons
Mentrestant, les autoritats ucraïneses van informar ahir de la mort de tres persones per un “atac massiu” de Rússia contra Ucraïna, amb 40 míssils i 580 drons, a la província de Dnipró. “L’enemic ha apuntat contra la nostra infraestructura, zones residencials i empreses civils”, va afirmar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va acusar Rússia de llançar “un míssil amb municions de carràs” contra un edifici d’apartaments a Dnipró.
Per la seua part, el Kremlin va comunicar que quatre persones van morir en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Samara, al sud-oest del país, després d’interceptar uns 150 aparells no tripulats.
Paral·lelament, Zelenski va confirmar que es reunirà la setmana vinent amb el president dels Estats Units, Donald Trump, en el marc de l’Assemblea General de Nacions Unides. El dirigent ucraïnès espera comptar amb el suport de Trump –que en els últims dies ha mostrat la seua decepció amb el líder rus, Vladímir Putin– sobre les garanties de seguretat a Ucraïna després de firmar la pau, en la qual diversos països europeus van assegurar que participaran i enviaran tropes.