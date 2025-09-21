SUCCESSOS
Troben un mort dins d’una maleta a Vilanova
Detingut un jove de 24 anys, seria el seu company de pis i va intentar fugir. Un netejador el va trobar als contenidors
Un jove de 24 anys va ser detingut ahir per la seua presumpta relació amb la mort violenta d’un altre home que va ser trobat esquarterat dins d’una maleta a Vilanova i la Geltrú (Garraf). Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Vilanova van acordonar la zona i continuen investigant les circumstàncies de la mort i la identitat de la víctima.
El cadàver va ser trobat al voltant de les 7.30 entre dos contenidors per un dels treballadors de la neteja que estaven escombrant la plaça de l’Anxaneta. El treballador va obrir la maleta i va trobar parts del cos de la víctima, i va avisar els serveis d’emergències.
Segons les primeres informacions, els fets haurien tingut lloc al carrer Lepant, a prop de la plaça on es va trobar la maleta. Diversos testimonis van assenyalar que l’arrestat, que podria ser el company de pis de la víctima, hauria intentat escapar saltant entre blocs de pisos i s’hauria amagat a l’interior d’un domicili aliè, per la qual cosa els Mossos van demanar als veïns que no sortissin de les cases fins al migdia.
L’ajuntament de la ciutat va lamentar els fets i va demanar “màxima prudència”, dies després de trobar un altre cadàver amb signes de violència als jardins Francesc Macià de Vilanova, al mateix barri on s’ha trobat aquesta segona víctima.