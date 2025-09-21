POLÍTICA
Turull critica la “catalanofòbia” de Podem i Junqueras reclama assumir més competències
Junts i ERC dissenteixen sobre la seua relació amb Madrid en els primers Consells Nacionals del curs polític. Abocat al fracàs l’intent de traspassar a la Generalitat la gestió de la immigració
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va acusar ahir Podem d’“anticatalanisme” i “catalanofòbia” per considerar “racista” el text sobre la delegació de competències d’immigració a la Generalitat, que es votarà dimarts al Congrés.
En el primer Consell Nacional de Junts aquest curs polític, celebrat a Figueres, Turull va explicar que la seua formació està en “temps de guaret” per rearmar-se. Malgrat l’acord amb el PSOE i el vistiplau de Sumar, la proposta de traspassar les competències en immigració no tirarà endavant perquè necessita majoria absoluta –el bloc d’investidura de Pedro Sánchez– i Podem ja ha avisat que hi votarà en contra. “Això demostra que la catalanofòbia és un fet transversal de la política espanyola”, va afirmar Turull, que va atribuir a Podem que “ni les pitjors clavegueres” de l’Estat es van atrevir a tant.
Paral·lelament, el dirigent va advertir de les “pressions” a què estarà sotmès Junts per aprovar els pressupostos del 2026. “De l’èxit de Junts dependrà que Catalunya freni l’estratègia desnacionalizadora i anestesiadora del Govern”, va assegurar Turull, que va posar el català i la reducció de la pressió fiscal com les principals prioritats de Junts.
ERC treu pit de la seua “pressió”
D’altra banda, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va defensar que la Generalitat assumeixi més competències per estar més a prop de la “plenitud i la llibertat nacional” en el Consell Nacional del partit celebrat a Barcelona.
“Fa falta un model de governança a Catalunya per al conjunt de les infraestructures”, va assenyalar Junqueras, que va reclamar “poder decidir” des de Catalunya, va dir.
El dirigent republicà va treure pit de la “pressió” que està aplicant al PSOE per aconseguir avenços competencials. Junqueras va destacar la condonació del deute del FLA per 18.000 milions d’euros, una xifra que va assegurar que equival al que gasta la Generalitat a l’any en hospitals, centres educatius, bombers i seguretat, entre altres.
Malgrat els avenços en Rodalies, el líder d’ERC va reclamar que Catalunya “necessita i mereix” decidir sobre trens i aeroports, i va remarcar la lluita pel finançament singular, l’endemà de portar al Congrés una proposta de llei perquè la Generalitat recapti íntegrament l’IRPF.
Junqueras, a més, va aprofitar per llançar dards a altres formacions que “no saben on són ni on van” o que “no volen anar enlloc”, i va lamentar que a ERC li correspon “aixecar” l’ambició “més en solitari” del que voldria.
Illa considera l’amnistia “una llei de generositat”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va qualificar ahir de “temor infundat” dir que la llei d’amnistia reforçarà el moviment independentista. “És una bona decisió per a Catalunya i Espanya perquè assegura la cohesió social”, va manifestar Illa, que la va considerar com “una llei de generositat després d’actes il·legals” i va destacar que “per primera vegada en 44 anys, el Parlament no té majoria independentista”.
Montero nega privilegis amb el nou finançament
La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va negar ahir que el Govern central vulgui “beneficiar més” Catalunya amb el finançament singular, igual que amb la condonació de deute del FLA. “Perdonem més a Andalusia que a altres territoris”, va assenyalar Montero, la candidata del PSOE a les eleccions andaluses, que va criticar la Junta per rebutjar la quitació.
Belarra reafirma el seu ‘no’ al traspàs d’immigració
La secretària general de Podem, Ione Belarra, va reafirmar ahir la seua oposició respecte a la transferència de competències d’immigració a Catalunya. “L’objectiu és obertament racista”, va declarar Belarra, que va acusar Junts d’utilitzar aquestes “legítimes aspiracions” en la seua “lluita electoral” contra Aliança Catalana. La dirigent, a més, va advertir que no donaran suport als pressupostos si no hi ha una solució per a l’habitatge.
Sumar descarta racisme en l’acord Junts-PSOE
La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero, va donar suport ahir al traspàs de competències d’immigració a Catalunya. Tanmateix, Barbero va garantir que “no toleraran” res que pugui “sonar racista” en el text. D’altra banda, va afirmar que Sumar deixa la “mà estesa” a Junts respecte a les negociacions de la reducció de la jornada laboral.