DEFENSA
Intent d’inutilitzar el GPS de l’avió militar de Robles a prop de Rússia
Lituània reclama reaccionar pels drons
L’avió militar en el qual viatjava la ministra de Defensa, Margarita Robles, va patir un intent de “pertorbació” en el GPS a prop de la regió russa de Kaliningrad mentre viatjava a Lituània, encara que sense incidències en el vol. Segons fonts militars, l’avió volava a 40.000 peus d’altura a uns 60 quilòmetres de l’enclavament durant l’intent d’inutilitzar el GPS, i també hi anaven familiars de militars i periodistes.
Robles es dirigia a Lituània per visitar el contingent espanyol integrat a la missió de l’OTAN al país, després d’incursions de drons russos a Polònia, Romania o Estònia en les últimes setmanes. La ministra va exigir el cessament dels atacs de Rússia a Ucraïna i de les “amenaces de Rússia a Europa i al món”, i va reivindicar el dret a “volar lliurement sense que hi hagi interferències per part de tots sabem qui”.
Un comandant a bord de l’aeronau va restar importància a les interferències i va explicar que aquest tipus d’incidents són habituals al sobrevolar Kaliningrad, tant en avions civils com militars.
La ministra de Defensa de Lituània, Dovile Sakaliene, va reclamar a Espanya que “reaccioni” davant de les incursions de drons en territori de l’OTAN i que passi de la “policia aèria” al concepte de “defensa aèria”. Tanmateix, Robles va mantenir que la postura espanyola és “resoldre els conflictes per la via diplomàtica”.
D’altra banda, el Govern alemany va informar que un avió de combat rus va sobrevolar recentment una fragata alemanya al mar Bàltic, un acte qualificat com un “intent de provocació per part de Moscou” durant el debat sobre els nous pressupostos marcats per les retallades socials i l’elevada despesa en Defensa.