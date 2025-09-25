TRIBUNALS
Peinado proposa que un jurat popular jutgi Begoña Gómez
Pel delicte de malversació de fons públics per la contractació de la seua assessora
El jutge Juan Carlos Peinado ha proposat que Begoña Gómez, la dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sigui jutjada per un jurat popular en el presumpte cas de malversació de fons públics pel nomenament de la seua assessora a Moncloa, Cristina Álvarez. Així consta en una interlocutòria emesa dimarts.
Peinado, que dona per tancada la investigació, ha citat aquest dissabte a la tarda Gómez i Álvarez, a més del delegat del Govern central a Madrid, Francisco Martín Aguirre, per “concretar la imputació”. Els tres implicats tenen cinc dies per presentar recursos i Martín Aguirre va assegurar que “quedarà en res”. El jutge, que va separar les investigacions de Gómez en diverses peces, ha proposat que la jutgi un jurat popular –compost per un magistrat, nou ciutadans i dos suplents, elegits per sorteig– perquè la malversació de fons públics és un dels delictes de la seua competència.
Segons Peinado, Álvarez exercia funcions de caràcter privat per a l’esposa del president mentre cobrava un sou públic de Moncloa. La defensa de Gómez –també investigada per tràfic d’influències, corrupció, apropiació indeguda i intrusisme– va afirmar fa dos setmanes que la seua assessora només li va fer “algun favor” en la seua activitat professional “de forma ocasional”.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va retreure la decisió de Peinado –que va intentar obrir una causa contra ell, però el Tribunal Suprem ho va evitar– i es va mostrar convençut que “un tribunal imparcial posarà les coses al seu lloc”. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va qualificar la interlocutòria de “surrealista”, mentre que el president manxec, Emiliano García-Page, va considerar que es tracta d’un “judici polític”. Paral·lelament, Peinado ha presentat una demanda contra el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per una suposada vulneració al seu dret a l’honor en unes declaracions a televisió. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que “la persecució judicial ja no cola” i que Sánchez “ja està sentenciat políticament” després de situar-lo com a “responsable del fangar de corrupció”.