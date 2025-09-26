JUSTÍCIA
Sarkozy, condemnat a cinc anys de presó per rebre diners de Gaddafi
Per associació il·lícita pel finançament del règim libi per a la seua campanya del 2007. L’expresident francès haurà d’entrar a la presó encara que recorri la sentència
L’expresident francès Nicolas Sarkozy va ser condemnat ahir a 5 anys de presó per associació de malfactors a fi d’obtenir finançament del règim libi de Moammar al-Gaddafi per a la seua campanya del 2007, la que el va conduir a l’Elisi. El tribunal li va ordenar presentar-se en els propers dies davant de la Fiscalia per fer efectiva la condemna i el seu ingrés a la presó, una cosa que no podrà evitar encara que la recorri. La Fiscalia el convocarà en el termini d’un mes i decretarà el seu ingrés a la presó. Malgrat que pot sol·licitar la llibertat condicional, emparant-se en el fet que té més de 70 anys, la decisió arribaria més tard.
Aquesta és la tercera condemna de presó que rep l’expresident francès, però és la primera que pot conduir-lo a presó, ja que les altres dos incloïen la possibilitat de complir-la en arrest domiciliari.
La sentència estableix que Sarkozy va formar el 2005 una trama amb els seus dos estrets col·laboradors, Claude Guéant i Brice Hortefeux, que, amb el mitjancer Ziad Takieddine, mort dimarts passat, van establir una xarxa per rebre diners de Líbia amb què finançar la campanya del 2007. El llavors ministre de l’Interior es va valer del seu càrrec i de les expectatives que tenia de guanyar aquelles eleccions per fer promeses a Gaddafi. “Si volen que dormi a la presó, ho faré amb el cap ben alt perquè soc innocent”, va dir l’expresident francès a la sortida del tribunal.