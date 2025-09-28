JUSTÍCIA
Begoña Gómez planta el jutge Peinado i demana que s’arxivi la causa per malversació
El magistrat l’havia citat per informar-la que si arriba a ser jutjada serà amb jurat popular. Les acusacions populars reclamen que testifiquin de nou el president Pedro Sánchez i Bolaños
Begoña Gómez, la dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no es va presentar ahir al jutjat de Madrid on l’havia citat el magistrat Juan Carlos Peinado per concretar la imputació per malversació en el cas de la contractació de la seua assessora i per informar-la que, si va a judici, serà jutjada per un jurat popular, és a dir, per ciutadans i no per un tribunal compost per jutges. La defensa de Gómez va considerar que es tracta d’un tràmit en el qual la seua presència no és indispensable. Aquesta mateixa decisió van adoptar els altres dos investigats, l’assessora de Gómez a Moncloa, Cristina Álvarez, i el delegat del Govern espanyol a Madrid, Francisco Martín Aguirre, que també havien estat citats. El jutge havia situat els tres per a la compareixença prevista en l’article 25 de la llei del Jurat, que consisteix, en essència, a concretar la imputació dels investigats i en què les parts sol·licitin o bé l’arxivament d’aquesta peça separada o bé la continuació de la causa.
Durant la vista tant la Fiscalia com l’advocat de l’esposa del president van sol·licitar al jutge l’arxivament d’aquesta peça separada que gira entorn del nomenament de l’assessora i si va realitzar tasques d’assistència per a finalitats professionals de la dona del president de l’Executiu a la Universitat Complutense de Madrid.
Per la seua part, les acusacions populars, liderades per l’associació Hazte Oír, van sol·licitar al magistrat que citi el president del Govern central, Pedro Sánchez, a declarar com a testimoni. També van reclamar la testifical del ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. En cas d’acceptar el jutge Peinado, titular del Jutjat d’Instrucció 41 de Madrid, aquestes diligències, seria la segona vegada que Pedro Sánchez i Félix Bolaños declaren com a testimonis; el primer ho va fer ja el juliol del 2024 i el segon el Dimecres Sant del 2025, ambdós al palau de la Moncloa, on el magistrat es va desplaçar per interrogar-los.
La decisió de Peinado arriba després que el 10 de setembre la dona del president fos citada de nou a declarar i només respongués unes breus preguntes de la seua defensa. En aquesta ocasió, es va limitar a desgranar quines eren les funcions de la seua col·laboradora i afirmar que Álvarez té accés a tota la seua agenda.
El cas apuja la tensió entre socialistes i populars
El cas de la dona del president Pedro Sánchez va centrar ahir gran part de l’actualitat política i va tornar a servir de llenya per avivar el xoc entre PSOE i PP. Els populars, que van titllar d’“immoral” l’absència de Begoña Gómez al jutjat, es van presentar com un partit que “treballa al servei dels espanyols”, davant un Govern “ocupat als jutjats” i van tornar a demanar la dimissió del president Pedro Sánchez, afirmant que els casos judicials contra la seua família són “una vergonya a nivell internacional”.
Des del PSOE van denunciar la campanya que s’està fent contra el president i el secretari general dels socialistes madrilenys, Óscar López, es va dirigir al PP per recordar-li els èxits assolits per l’actual Executiu i va assenyalar que “no hi ha pentinat que tapi les carències de Feijóo i els tripijocs d’Ayuso”. En aquesta línia, la portaveu de l’executiva federal del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez es va mostrar convençuda que tant aquest cas com el que afecta el germà de Pedro Sánchez quedaran “en res”.Per la seua part, la secretària general de Podem i diputada del Congrés dels Diputats, Ione Belarra, va afirmar que l’opinió pública no sap si la investigació per presumpta malversació en marxa contra la dona del president del Govern central, Begoña Gómez, es deu a un cas de corrupció o a jutges fent política.
D’adjudicacions il·legals a l’assessora a Moncloa
La investigació contra Begoña Gómez es va iniciar l’abril del 2024 a partir d’una denúncia del sindicat Manos Limpias, que va acusar la dona del president espanyol d’utilitzar aquesta condició per recomanar a empresaris que es presentessin a licitacions públiques. En concret, la va acusar d’un presumpte delicte de corrupció i tràfic d’influències. El propòsit de les diligències del jutge Juan Carlos Peinado era investigar presumptes irregularitats en l’adjudicació per part de l’ens públic Red.es de contractes sufragats amb fons europeus, però arran d’això es van obrir altres línies d’investigació, com si hi va haver tracte de favor en la creació de la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid que Gómez codirigeix o si hi va haver malversació en la contractació de la seua assessora a Moncloa. L’última maniobra del jutge va ser separar les causes que està instruint en relació amb Gómez, per deixar-ne una de sola per malversació i portar aquest cas davant d’un jurat popular.