MOBILITAT
La línia del tren que uneix Lleida i la costa, de les que registren més incidències a Catalunya
L’R14 concentra 77 de les 175 alteracions “severes” des del gener fins al juny, una xifra que només supera l’R15. Més d’1,1 milions de passatgers afectats a Regionals i Rodalies
Les línies de trens regionals de Lleida han registrat un total de 124 incidències destacades entre gener i juny que han afectat nombrosos trens. Així es desprèn de dades facilitades pel departament de Territori en resposta a una pregunta parlamentària a ERC. L’R14, que uneix la capital del Segrià amb Barcelona a través de la costa, és la segona més afectada a tot Catalunya, només darrere de l’R-15, que comunica Riba-roja d’Ebre i la capital catalana.
L’R-14 concentra 77 de les 175 incidències en trens registrades a tot Catalunya en el primer semestre de l’any. Només la superen les 111 de l’R-15. Quant a la resta de línies de tren convencionals de Lleida, l’RL2 i l’RL4 en van registrar una cada una de gener a juny, si bé n’hi va haver d’altres en els mesos posteriors. L’R-13, amb 45 incidències, només recorre des de fa mesos el trajecte entre la Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders.
En el conjunt de Catalunya, les incidències al servei ferroviari es van traduir en 1.500 hores de retards que van afectar més d’1,1 milions de passatgers. 5.779 trens van veure modificada la seua circulació, amb el març com el mes més problemàtic: 2.113 trajectes afectats i 411 hores de demora. El juny va acumular 352 hores de retard, amb incidències en dos de cada tres jornades. Les línies de Rodalies de Barcelona van concentrar al voltant del 60% dels viatgers afectats, un total de 704.492 persones, i del total de trens alterats. No obstant, van ser les línies regionals (R11, R13, R14, R15, R16 i R17) les que van patir la majoria de les avaries, un 82%, i més de la meitat dels minuts de retard, amb un 58%.
Entre els dies més caòtics del semestre destaca el 28 d’abril, quan l’apagada va afectar tot Espanya i va obligar a alterar la circulació de 945 trens i va perjudicar 258.420 passatgers, causant 45 hores de retards acumulats des del migdia fins al final del servei de l’endemà.
El 17 de març també va ser crític. Malgrat que la vaga de maquinistes prevista es va desconvocar, les complicacions van afectar 84.268 viatgers i 387 trens, amb 24 hores i 19 minuts de demora. Un altre dels episodis més greus va ser el 3 de març, coincidint amb la reobertura del túnel de Roda de Berà, quan 65.584 persones es van veure afectades per set incidències diferents que van alterar 1.036 trens i van acumular gairebé 110 hores de retard, problemes que van durar diversos dies.
“Traspàs crucial” per garantir la qualitat del servei
En la resposta parlamentària, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que les incidències produïdes a Rodalies “poden ser causades per problemes en la infraestructura i el material rodant, ocupacions del circuit de via, per la gestió del personal de conducció, per les obres que s’estan realitzant en diferents punts de la xarxa o per causes externes al servei, com actes incívics o incendis pròxims a la xarxa ferroviària, que provoquen alteracions, retards o cancel·lacions de trens”.
Així mateix, la titular de Territori també recorda que el seu departament treballa “coordinadament” amb Renfe i Adif, i que la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya, que iniciarà la seua activitat el gener del 2026, significarà “un pas més en un traspàs crucial per reforçar la governança pròpia des de la proximitat i, sobretot, per garantir la qualitat del servei que es presta en l’àmbit de Rodalies”.