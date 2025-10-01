JUSTÍCIA
La Moncloa crea una llei de violència vicària que preveu penes de fins a tres anys de presó
Es convertirà en un delicte autònom amb agreujant de gènere. Reconeixerà com a víctimes del maltractament masclista els fills menors, altres descendents, ascendents, germans i parelles de la víctima
El Govern central va aprovar ahir en el Consell de Ministres l’avantprojecte de Llei Orgànica de mesures en matèria de violència vicària, que tipifica aquest tipus de violència com a delicte autònom amb agreujant de gènere i contempla penes de fins a tres anys de presó. En aquest sentit, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va assegurar que es tracta d’una “llei pionera que vol donar resposta a totes les víctimes i els seus familiars, tipificant la violència vicària amb penes específiques i amb mesures civils reforçades”. Per a això, es modifiquen diverses normes, entre les quals el Codi Penal. Val a recordar que un total de 65 menors han estat assassinats des del 2013 en casos de violència vicària a Espanya.
Entre els objectius d’aquest avantprojecte hi ha la definició jurídica de la violència vicària, així com establir la seua tipificació com a delicte, articular mesures de prevenció i l’atenció i reparació de les víctimes. Pel que fa a la definició, s’ha establert que és “aquella violència que, amb l’objectiu de causar dolor o sofriment a les dones, pot exercir-se sobre: els fills i filles o descendents, persones menors d’edat subjectes a la seua tutela o guarda i custòdia, els ascendents o germans i germanes d’aquesta, així com la seua parella o anteriors parelles, encara que no existeixi convivència”. També es tipifica en el Codi Penal. Per a això, s’incorpora un nou article 173 bis, que contempla una pena de presó de sis mesos a tres anys. Aquesta modificació el converteix en un delicte autònom amb agreujant de gènere. A més, els jutges tindran la possibilitat d’impedir als assassins de difondre informació sobre el crim durant un màxim 20 anys. Aquesta mesura naix amb l’objectiu d’evitar casos com el del llibre El odio, de Luisgé Martín, sobre José Bretón, assassí dels seus dos fills. La publicació va ser paralitzada al març encara que el desig de l’autor és que surti a la llum aviat.
Tretze trucades enguany a Lleida per denunciar possibles casos
El telèfon d’atenció a víctimes de violència masclista de la Generalitat (900 900 120) ha rebut aquest any, fins al 31 d’agost, un total de 240 trucades des de les comarques lleidatanes. Per tipus de violència, destaca, segons les xifres publicades per l’Institut Català de les Dones, les 13 trucades en les quals s’alertava de violència vicària. Cal recordar que l’any passat es van registrar més d’una vintena de trucades d’aquest tipus, duplicant-se respecte a l’any 2023.
El 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, és gratuït i confidencial. A més, el ministeri d’Igualtat compta amb el telèfon 016 per atendre víctimes de violència masclista. El 2024 hi va haver unes 300 trucades des de Lleida, un 20% menys que el 2023.