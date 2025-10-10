L’Exèrcit d’Israel anuncia l’entrada en vigor de l’alto el foc a la Franja de Gaza
L’Exèrcit d’Israel ha anunciat aquest divendres que l’acord d’alto el foc assolit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) a la Franja de Gaza ha entrat en vigor a les 12.00 hores (les 11.00 hores a l’Espanya peninsular i Illes Balears), després de completar la seua primera fase del replegament en el marc de l’acord assolit arran de la proposta presentada la setmana passada pel president dels Estats Units.
"L’acord d’alto el foc va entrar en vigor a les 12.00 hores", ha dit el portaveu en àrab de l’Exèrcit israelià, Avichai Adrai, en un missatge en el seu compte a la xarxa social X, on ha recalcat que les tropes de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) es troben ja "en les noves línies de desplegament operatiu, a partir de l’acord d’alto el foc i retorn dels segrestats."
Així mateix, ha ressaltat que "les forces de les FDI en el Comandament Sud estan desplegades a la zona i seguiran operand per eliminar qualsevol amenaça immediata", després dels atacs de les últimes hores enmig del seu replegament i sense que Hamàs s’hagi pronunciat ara per ara sobre l’entrada en vigor de l’alto el foc.