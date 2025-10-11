DEFENSA
Espanya rebutja l’amenaça d’expulsió de l’OTAN: “Som un soci fiable”
La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar ahir que Espanya és un soci de l’OTAN “fiable, responsable i compromès” i va dir que els EUA són coneixedors d’aquest compromís, després que el president nord-americà, Donald Trump, fes lliscar l’expulsió d’Espanya de l’Aliança Atlàntica al no complir les exigències inversores en defensa d’un mínim del 5% del seu Producte Interior Brut (PIB). “Espanya, el que diu, ho compleix”, va manifestar la ministra.
En declaracions al costat del seu homòleg finlandès, Alexander Stubb, des de la Casa Blanca, Trump va titllar dijous a la nit Espanya de “país endarrerit” en matèria de despesa i va plantejar que hauria de ser “expulsat” de l’OTAN.
Ahir, l’organització militar va evitar fer comentaris sobre aquestes amenaces i va insistir que Espanya “no té excusa” per no augmentar la despesa en defensa.
A més, des de Brussel·les s’ha donat un toc d’atenció a Espanya perquè no inclogui com a despesa en Defensa inversions per lluitar contra el canvi climàtic i desastres naturals.
En tot cas, l’OTAN no disposa d’un mecanisme per expulsar un membre de l’organització i la sortida d’un aliat sols es contempla de forma voluntària, malgrat les amenaces de Trump.