JUSTÍCIA
El jutge també manté lliure l’exassessor d’Ábalos, Koldo García
Malgrat apreciar “risc de fuga” i després que guardi silenci sobre els fons ‘opacs’
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va acordar ahir mantenir en llibertat l’exassessor ministerial Koldo García, amb les mateixes mesures cautelars que pesaven contra ell, com ja va fer dimecres amb l’exministre de Transports José Luis Ábalos. Sobre l’exassessor, qui la Guàrdia Civil situa com a “guarda i custodi” de les finances de qui va ser el seu cap, continuaran vigents la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant l’Alt Tribunal. La compareixença davant del magistrat es va desenvolupar igual que la d’Ábalos. Koldo es va acollir al dret a no declarar a l’al·legar indefensió i la Fiscalia va demanar mantenir la seua situació, mentre les acusacions populars van reclamar-ne l’ingrés a la presó. El jutge va tornar a seguir el criteri del fiscal, que, malgrat advertir cert risc de fuga i indicis greus de delictes, va considerar que les actuals mesures cautelars continuen neutralitzant aquest risc.
D’altra banda, Ábalos, adscrit al Grup Mixt, es va absentar ahir de l’escó després que el jutge Puente convidés a reflexionar sobre la seua continuïtat com a diputat davant dels “greus indicis” contra ell. Aquestes declaracions van generar indignació al PSOE, el portaveu del qual, Patxi López, va acusar el jutge de no respectar la separació de poders. El vicepresident primer del Congrés, el socialista Alfonso Rodríguez, va assegurar que la Mesa no contempla canviar el reglament per expulsar-lo.
Sánchez, citat el dia 30 a la comissió sobre el cas al Senat
� El president el Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, ha estat finalment citat per comparèixer en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat d’aquí a dos setmanes, el dijous 30 d’octubre, a les nou del matí. La decisió la va prendre ahir en una reunió de la mesa de la comissió, en la qual té majoria el PP. La portaveu del PP al Senat, Alicia García, va exigir a Sánchez que doni explicacions sobre si el PSOE es va finançar il·legalment i va advertir que si opta per callar “Espanya entendria el seu silenci com una confessió”.