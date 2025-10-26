TRAGÈDIA
Emotiu homenatge a València a les víctimes de la dana un any després
En un acte marcat per l’emoció i els retrets a la Generalitat valenciana. Una nova marxa exigeix la dimissió de Mazón per la seua gestió en la tragèdia
El Teatre Olympia de València es va omplir ahir al matí d’emoció, música i memòria en l’homenatge impulsat per l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre, que va reunir desenes de persones per recordar les 229 víctimes mortals que van deixar les riuades del passat 29 d’octubre: “Encara convivim amb el dolor.”
Els assistents van pujar a l’escenari del teatre per compartir cançons, cartes i poemes, entre altres maneres de recordar els seus éssers estimats, mentre es projectaven els noms dels difunts i fotografies que mostraven l’estat en el qual van quedar els carrers dels municipis afectats. “Malgrat el dolor que encara vivim, ens reconforta que avui hàgim pogut estar units”, van expressar les associacions de víctimes majoritàries.
Entre els moments més emotius, la sogra del policia local Rubén Lima va llegir una carta escrita per la seua filla en record de l’agent que va perdre la vida mentre prestava servei a La Torre.
A la tarda, la dotzena manifestació per demanar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió de la dana va tornar a discórrer pels carrers de València al crit de “Mazón dimissió”.
Familiars de víctimes de la dana van encapçalar aquesta protesta, precedits de tres tractors, amb la qual culmina un any en què més de dos-centes entitats socials, cíviques i sindicals han convocat cada mes, entorn del dia 29, una manifestació per reclamar la marxa del màxim responsable del Govern valencià per la seua “negligent gestió” de la catàstrofe.
Vandalitzen la seu del PP a València
La seu del PP de València es va despertar ahir vandalitzada amb taques de pintura roja a la façana de l’edifici i el missatge “Tacats de sang fins al coll” a terra de l’entrada, una acció reivindicada pel col·lectiu Arran. El partit va difondre a les xarxes socials un vídeo en què mostra aquestes pintades i va denunciar que “és el segon cop en menys d’un any” que aquest col·lectiu ataca la seu.