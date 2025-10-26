POLÍTICA
Turull demana als càrrecs de Junts preparar-se per a “moments durs”
Alemanya matisa que no ha canviat de postura sobre l’oficialitat del català a la UE. Colau critica els juntaires per “comprar el discurs d’Aliança Catalana”
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va citar ahir els seus alcaldes a donar “la seua millor versió” davant “dels moments complicats” que vindran, encara que sense fer cap al·lusió a la possibilitat que el seu partit deixi caure el Govern de Pedro Sánchez. En una intervenció en la convenció municipalista de Junts, Turull va evitar referir-se a la reunió que mantindrà demà la direcció executiva del partit a Perpinyà, en la qual es decidirà si manté o retira el suport parlamentari al Govern espanyol davant del que consideren “incompliments” per part del PSOE. El “bloqueig” al Congrés de la iniciativa legislativa per frenar la multireincidència és un dels “incompliments” que figuren a la llista dels de Carles Puigdemont, al qual el secretari general va fer referència, posant de relleu el paper dels alcaldes a l’hora de situar el tema, així com en les “ocupacions delinqüencials” o el “frau” al padró municipal.
Una altra de les qüestions que Junts considera incomplertes és l’oficialitat del català a la UE, i, malgrat que divendres l’Executiu central va fer un pas per provar de reconduir-ne la relació amb Junts en aquest sentit anunciant l’obertura d’un diàleg bilateral amb Alemanya per donar resposta a la petició espanyola sobre les llengües cooficials, el cert és que Berlín no ha canviat de postura respecte a les seues reticències amb aquesta oficialitat. Així ho va afirmar ahir el portaveu del Govern alemany, Stefan Kornelius, que va assenyalar que “l’adopció de noves llengües oficials requeriria modificar els tractats europeus” i això no és una cosa que agradi al canceller alemany, Friedrich Merz.
Tot i que encara falta més d’un any per a les eleccions municipals, Turull va reivindicar també Junts com el partit de la “centralitat” davant dels que volen “anestesiar” o “incendiar” Catalunya, en una al·lusió velada al PSC i a Aliança Catalana. Per això, va anteposar les “accions” i les “solucions” davant de tanta “cridòria”. Si Junts decideix demà trencar amb el PSOE, es farà una consulta a la militància.
La possibilitat que Junts deixi caure el Govern de coalició va ser criticada per l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que durant la seua intervenció en l’obertura de l’Escola de Formació Política de la fundació Sentit Comú, de la qual és presidenta, va asseverar que això suposaria “obrir la porta a l’extrema dreta”. Colau va assenyalar l’“error” que, segons el seu parer, pot veure’s en la política espanyola des de fa anys per part del Partit Popular “normalitzant i legitimant la narrativa i l’agenda de l’extrema dreta” i va lamentar que aquesta situació també es veu ara a Catalunya.
En aquest sentit, va criticar que Aliança Catalana, “que és exactament un partit d’extrema dreta, estigui intentant marcar l’agenda i impulsar una narrativa dels discursos d’odi”, en assumptes com la immigració. “Estem veient com una formació que fins ara s’ha presentat sempre com una formació democràtica, que és Junts, està comprant l’agenda i la narrativa d’Aliança Catalana”, va concloure.
El PSOE acusa el PP de tenir un “model criminal” de gestió
El PSOE va acusar ahir el PP de tenir un “model criminal” de gestió pública, i va advertir que la “mala política mata”. En una intervenció des de Lleó, la secretària d’organització del PSOE, Rebeca Torró, va dir que “com més dolenta és la gestió dels presidents autonòmics del PP, més és el soroll que fa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per tapar tot el mal que van deixant”. Segons Torró, al PP “primer amaguen el cap sota terra com un estruç, i després arriba l’hora de les mentides i les excuses”. “Ho hem vist amb Ayuso a la pandèmia, amb Mazón amb la dana, Mañueco i els incendis i ara amb Moreno Bonilla i els cribratges”, va apuntar.La socialista també va recriminar al líder popular que “sempre” parli malament del Govern espanyol a la Unió Europea.
Feijóo carrega contra els que “sostenen” el “Govern corrupte”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va advertir ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que mentir durant la seua compareixença en la comissió del Senat que investiga el cas Koldo –on està citat dijous–, suposaria “sumar al seu Govern un nou delicte”. Per això, el va instar a dir “la veritat” sobre la corrupció que afecta el seu partit i el seu entorn perquè “no podrà fugir eternament”. En aquest sentit, va defensar que el PP “mai” s’equivocarà d’adversari, que no és cap altre que “el Govern de la corrupció” que capitaneja Sánchez. “I allà qui vulgui continuar sostenint de forma directa o indirecta l’engany i la corrupció del Govern d’Espanya”, va reblar, amb referència als socis de l’Executiu, entre els quals es troba Junts, a qui ja va instar a deixar-lo caure.