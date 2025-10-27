POLÍTICA
“Acord preliminar” EUA-Xina abans de la reunió de Trump i Xi
Després de mesos de desacords i setmanes de negociacions pels aranzels. El líder republicà augmenta les taxes comercials contra el Canadà
Les delegacions dels EUA i la Xina van arribar ahir a un “acord preliminar” després de dos dies de negociacions comercials a Kuala Lumpur, aplanant el camí per a l’encontre entre el president nord-americà, Donald Trump, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, després d’una escalada de les tensions bilaterals.
En una compareixença al terme de les converses, que van tenir lloc a la torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representant de Comerç Internacional de la Xina, Li Chenggang, va afirmar que les dos parts van aconseguir un “acord preliminar” i van explorar “propostes adequades per abordar les preocupacions mútues”.
Les negociacions es van produir en paral·lel a l’arribada de Trump a Kuala Lumpur, que ahir va participar en una cimera de líders de l’Associació de Nacions del Sud-Est Asiàtic (ASEAN).
Si bé no va oferir detalls concrets sobre aquest “acord preliminar”, Li va manifestar que el diàleg amb els EUA –la cinquena ronda des d’abril, amb l’última a Madrid el mes passat– va incloure “nombrosos temes”, entre els quals els controls a les exportacions, la possible pròrroga de la suspensió recíproca d’aranzels i els gravàmens relacionats amb el fentanil i la cooperació antidroga entorn d’aquest compost.
Unes hores abans, el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, va declarar en aquest mateix gratacel que Pequín i Washington han construït unes “bases molt sòlides” per garantir una “trobada exitosa” dijous i a Corea del Sud, entre Xi i Trump.
D’altra banda, Trump va anunciar un augment del 10% en els aranzels al Canadà, una mesura que agreuja la tensió comercial entre ambdós països i que els ha portat a suspendre el diàleg bilateral. El mandatari va fer l’anunci al compte de Truth Social, on va justificar l’augment dels aranzels per un anunci televisiu promogut pel govern d’Ontario. A l’anunci va utilitzar declaracions de l’expresident Ronald Reagan en contra dels gravàmens, una cosa que, segons Trump, estava treta de context i buscava influir en el Tribunal Suprem, que revisarà un cas sobre els aranzels imposats per ell.