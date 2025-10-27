Confirmada la presència de grip aviària en aus silvestres de diversos punts d’Aragó
No s’ha detectat cap cas en explotacions ramaderes
El Govern d’Aragó ha confirmat la presència de grip aviària als cadàvers d’aus silvestres localitzats en diferents punts de la Comunitat, especialment a la llacuna de Gallocanta, on els agents de protecció de la naturalesa han trobat més de 250 grues mortes.
Segons informa l’Executiu regional, a més d'a la llacuna de Gallocanta, on es concentren aquests dies més de 7.000 grues, s’han detectat aus mortes en l’entorn de l’embassament de La Sotonera i a les comarques de Cinco Villas, Aranda, Bajo Aragón i Comunitat de Calatayud. Les mostres recollides en aquests espais naturals van ser enviades al Centre de Sanitat Aviària d’Aragó i Catalunya (CSAC), que ha confirmat la presència d’'influença aviària'.
El protocol d’actuació, coordinat pels Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació i de Medi Ambient i Turisme, estableix que els agents de protecció de la naturalesa són els encarregats de recollir els cadàvers de les aus silvestres trobades al medi natural. Posteriorment, els veterinaris del Departament d’Agricultura recullen in situ mostres representatives dels animals i les remeten al laboratori per a la seua posterior anàlisi, mentre que els cadàvers s’introdueixen a dobles bosses precintades i es traslladen a contenidors específics per a la seua posterior incineració.
Malgrat no haver detectat cap cas en explotacions ramaderes, la directora General de Qualitat i Seguretat Alimentària, Aitziber Lanza, ha mantingut una reunió amb els principals productors del sector en la Comunitat per informar-los de la situació i del protocol d’actuació. El Departament de Medi Ambient i Turisme, i ja que la llacuna de Gallocanta és un espai natural molt freqüentat per visitants, especialment durant el pas migratori de les grues, recomana no tocar ni manipular les aus silvestres que presentin símptomes clínics o que apareguin mortes al camp. Tal com assegura el director general de Medi Natural, Caça i Pesca, Alfonso Calve, en aquests casos s’ha d’avisar els agents de protecció de la naturalesa per a la seua retirada i "en cap cas no manipular cap au morta o amb signes de malaltia".
La programació prevista en aquest espai natural es manté conforme al que estava previst, si bé s’ha suspès el servei d’assignació d’estructures per a l’observació d’ocells, ja que no es pot garantir la tranquil·litat en l’activitat de presa d’imatges per la necessitat de realitzar treballs de recollida i neteja.
Segons informa el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, des de l’inici de l’actual temporada, el passat 1 de juliol, i fins la data actual s’han detectat, a més dels casos registrats a l’Aragó, un total de 51 focus de grip arreglar en aus silvestres a Andalusia, Extremadura, Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid i Catalunya, així com tres focus en aus captives a País Basc, Andalusia i Comunitat Valenciana.