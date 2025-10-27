POLÍTICA
Junts decidirà avui si retira el suport al PSOE i consulta sobre aquesta ruptura la militància
Després de dos anys de pactes i desacords entre tots dos partits. Els alcaldes independentistes han elevat el to pel “bloqueig” a “les lleis contra la multireincidència i les okupacions”
La direcció de Junts decideix avui si retira de manera definitiva el suport parlamentari al president del Govern, Pedro Sánchez, i si convoca una consulta entre la militància per ratificar la seua decisió.
Després de l’envit llançat dimecres per la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, quan va dir a Sánchez que potser havia arribat “l’hora del canvi”, el president del partit, Carles Puigdemont, ha convocat la direcció executiva a una reunió a Perpinyà, a la qual podrà assistir presencialment per prendre una decisió sobre aquest tema. Al novembre es compliran dos anys des de la rúbrica de l’acord de Brussel·les, que va permetre la investidura de Sánchez. I en el deure de Junts hi ha més elements que en l’haver.
El principal afer pendent és l’oficialitat del català a la UE, malgrat que també hi ha l’aplicació de l’amnistia a Puigdemont, a l’espera de la decisió del Tribunal Constitucional; així com la delegació de les competències d’immigració a Catalunya, que va ser tombada al Congrés amb el rebuig, entre altres, de Podem. Aquesta última setmana, Junts també ha elevat el to contra el PSOE a través dels seus alcaldes, que lamenten el “bloqueig” parlamentari a “les lleis contra la multireincidència i les ocupacions delinqüencials”.
Dissabte, en la seua intervenció a la convenció municipalista de Junts, el secretari general del partit, Jordi Turull, va evitar fer referència a la decisió d’avui, malgrat que va posar en preavís els alcaldes del partit: “Venen moments complicats”, va subratllar.
No obstant, tant Turull com l’alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, sí que van fer referència al “bloqueig” per part del PSOE de les iniciatives legislatives sobre multireincidència i ocupacions.
Segons les fonts consultades, a sobre de la taula hi ha la possibilitat de convocar una consulta entre les bases del partit per ratificar la decisió que prengui la cúpula del partit, tal com va fer amb l’acord per fer president del Govern de l’Estat Pedro Sánchez el novembre de 2023 i per decidir si sortia o no del Govern de la Generalitat que presidia Pere Aragonès.
Es preveu que a les 17.00 hores Junts ofereixi una roda de premsa per informar sobre la reunió, si bé des de la formació independentista no van aclarir qui compareixerà davant dels mitjans.