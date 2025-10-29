Sánchez s'obre a desbloquejar la iniciativa de Junts contra la multireincidència
El president espanyol diu ara que es tracta "d'un dels principals problemes de seguretat" a l'Estat
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dimecres a tramitar una proposició de llei de Junts per combatre la multireincidència. El text estava bloquejat al Congrés des de fa un any perquè PSOE i Sumar havien ampliat en 14 ocasions el període d'esmenes i el procés estava pendent de l'informe de la ponència. Abans del seu trencament, Junts havia demanat infructuosament als socialistes que descongelessin la tramitació tant aquesta norma com una altra iniciativa contra les ocupacions.
Sánchez ha fet l'anunci durant la sessió de control al Congrés i en resposta a una pregunta de la portaveu del PNB, Maribel Vaquero, que l'ha instat a impulsar mesures contra la multireincidència i a tramitar la iniciativa de Junts en aquesta matèria. En la seva resposta, Sánchez ha estat taxatiu: "No tingui cap dubte que el govern i el PSOE estan disposats a tramitar aquesta iniciativa legislativa i a culminar el que pugui fer-se des del poder legislatiu per afrontar un dels principals problemes que té aquest país quan parlem de la seguretat, que és la multireincidència". En aquest marc, Sánchez ha afirmat que el seu govern es pren "molt seriosament la seguretat" i entre 2018 i 2025 ha augmentat la inversió en seguretat ciutadana en un 30%, 1600 milions addicionals. "Això s'ha traduït en un increment del nombre de policies de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i s'ha posat en marxa una modernització profunda de la justícia amb més seccions especialitzades, amb gairebé el doble de jutges i fiscals per agilitzar els procediments judicials i perseguir els delinqüents", ha dit.
A més, ha recordat que el seu govern ha estat el primer a modificar la llei per endurir les penes per mutireincidència en cas de furts lleus, i per assegurar la implementació ha reformat el sistema de registre perquè els jutges puguin conèixer ràpidament l'import sostret.
La proposició de llei planteja mesures perquè es pugui aplicar l'anterior modificació del 2022 dels articles 234 i 235 del Codi Penal per introduir l'agreujant de multireincidència, de manera que els furts de menys de 400 euros (que abans no comportaven presó) puguin ser castigats amb penes d'1 a 3 anys en cas que el delinqüent hagi estat condemnat almenys tres vegades per delictes similars. En aquest sentit, modifica la regulació del sistema de registres administratius de suport a l'Administració de Justícia amb relació a la informació de sentències fermes i mesures cautelars. Es tracta que l'expedient reculli no només els fets delictius anteriors, sinó també el seu import. Fins ara l'import no apareixia i mai entrava en joc la modificació del 2022. També inclou una nova tipificació per castigar més severament el robatori de dispositius tecnològics. En concret proposa modificar l'article 235 del Codi Penal per imposar penes d'1 a 3 anys de presó pel furt de mòbils i ordinadors. El text recorda que aquests dispositius no només tenen valor econòmic, sinó també personal, per la informació delicada que contenen.
A més, proposa un augment del nombre de jutges d'adscripció territorial a Catalunya perquè passi de 35 a 70, i obre la porta al fet que els ajuntaments puguin intervenir en processos penals relacionats amb delictes lleus com el furt, un canvi que té com a objectiu una resposta més ràpida i efectiva davant la multireincidència.