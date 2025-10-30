Sánchez defensa el finançament “legal i regular” del PSOE però admet que ha liquidat despeses en efectiu contra factura
El president espanyol a la comissió Koldo: “Crec que això és un circ”
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha obert la seva compareixença a la comissió Koldo del Senat assegurant que “el PSOE té un finançament absolutament net, legal i regular”. Ha admès que “en alguna ocasió” ha pogut “liquidar despeses” en efectiu, en quantitats "anecdòtiques", “sempre contra factura” i mai més de 1.000 euros. Ha negat que existeixi cap ‘caixa B’ del partit. “No hi ha pagaments sense documentar”. La sessió ha començat de forma accidentada. Sánchez ha mantingut un primer enfrontament amb el president de la comissió, Eloy Suárez, que l’ha acusat de pretendre dilatar els temps i li ha demanat “respecte” perquè “això és una comissió d’investigació”. “Això és un circ”, ha respost el president espanyol.
Sánchez ha defensat els comptes i el finançament regular del PSOE al llarg de tota la sessió. En resposta a la portaveu d’UPN, Mari Mar Caballero, el president espanyol ha recordat que a diferència d’altres partits que “paguen sobresous moltes vegades sense declarar i rebuts en negre”, en referència al PP, el PSOE liquida les seves despeses de forma “perfectament regular”.
La portaveu d’UPN l’ha acusat de “mentir” sobre els pagaments en efectiu, i Sánchez ha insistit que tots són “absolutament legals” i avalats pels controls del Tribunal de Comptes. A més, Sánchez ha afirmat que no dona “cap credibilitat” a l’empresària que va assegurar que havia portat diners en efectiu a la seu del PSOE del carrer Ferraz, i ha insistit que tots els cobraments i pagaments es fan “sempre amb justificant”.
El president espanyol també ha destacat que ell ha assumit “la responsabilitat” pels nomenaments de José Luis Ábalos i Santos Cerdán al govern espanyol i al partit, però ha negat que rellevés Ábalos com a ministre de Transports perquè tenia coneixement de comportaments irregulars. “Hem abordat qualsevol indici de corrupció des del primer moment, i aquest govern, juntament amb el de Zapatero, és un dels governs més nets de la història de la democràcia al nostre país”.
Pel que fa als serveis de prostitució suposadament contractats per Ábalos, Sánchez ha afirmat que la justícia determinarà si s’han pagat amb diners públics, però ha insistit que aquests comportaments “el repugnen” i que el PSOE és un partit “feminista”.
En resposta al portaveu de Vox, Ángel Pelayo, el president del govern espanyol ha assegurat que la seva formació i el govern espanyol han adoptat mesures “contundents” respecte als suposats casos de corrupció, i ha actuat amb diligència i celeritat. També ha negat que es beneficiés de cap “negoci de prostitució” del seu sogre. “Per descomptat que no”, ha dit.
Acusa Feijóo d’haver ocultat el seu sou
En resposta al portaveu de Compromís, Enric Morera, Sánchez ha insistit que els alts càrrecs del PSOE donen una part del seu sou per finançar el partit de forma “reglada i legal”, i ha acusat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, d’haver ocultat al Senat “el seu sou real” mentre va ser portaveu a la cambra alta. “Va declarar només el seu sou base de senador mentre ingressava gairebé 40.000 euros per despeses de representació i uns altres 32.000 per presidir el grup del PP. Un sobresou de 72.000 euros que es va ocultar incomplint el reglament d’aquesta cambra”, ha dit.
Topada amb el president de la comissió
Sánchez ha tingut un primer enfrontament amb la portaveu d’UPN, que l’ha acusat d’evitar les preguntes concretes que li feia i “abusar” dels temps de resposta. Una maniobra, segons el president de la comissió, Eloy Suárez (PP), a qui Sánchez ha acusat de manca d’imparcialitat. En aquest primer enfrontament, Suárez ha cridat a l’ordre el secretari d’Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas. Posteriorment, s’ha produït un nou enfrontament quan el president li ha demanat respecte per la comissió i Sánchez ha respost assegurant que la sessió d’aquest dijous és “un circ”.
Posteriorment, a preguntes del senador de Vox Ángel Pelayo, el president espanyol també ha afirmat que aquesta és una “comissió de difamació”. Novament ha intervingut el president de la comissió per assegurar que les seves paraules serien retirades del diari de sessions.
Sánchez ha arribat a un Senat blindat policialment per l’ocasió quan faltaven vint minuts per l’inici de la compareixença. A dins la sala l’acompanyen el secretari d’Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, i el director del departament d’Afers Institucionals, Iván García Yustos. A fora de la sala també hi ha el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Bolaños critica la “grolleria” del PP
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha publicat un missatge a X on ha afirmat que la “violència verbal”, la “grolleria” i “l’intent d’emboscada” del PP contra el president del govern espanyol suposen el “descrèdit definitiu” del Senat. “Al PP no li importa arrossegar les institucions democràtiques al fang”, ha sentenciat, i tots plegats “ni tan sols freguen un president honest”.
Yolanda Díaz: “El PP utilitza el Senat com un plató de TV”
La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusat el PP d’haver convertit el Senat en “un fangar” i utilitzar-lo com “un plató televisiu” sense cap respecte a les institucions. “Aquesta compareixença ha de servir perquè Feijóo corregeixi el rumb del seu partit, respecti les institucions i permeti que el Senat sigui un espai de debat”. Cada grup parlamentari disposa de 50 minuts per plantejar les qüestions que consideri al president del govern espanyol. Els torns aniran de menor a major, de manera que ha començat el Grup Mixt amb UPN, Vox, Geroa Bai, Compromís i Mas Madrid. Després aniran els torns del PNB, el Grup Plural (Junts, CC i BNG), les Esquerres per la Independència (ERC i Bildu), el PSOE, i finalment el PP. Els populars encara no han anunciat quins senadors s’encarregaran de fer els interrogatoris. La sessió podria durar sis hores.