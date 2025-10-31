EDUCACIÓ
Presó per assetjar una família pel castellà
L’Audiència de Barcelona va condemnar ahir un tuitaire a dos anys de presó per un delicte d’odi per publicar missatges que feien una crida a l’aïllament social i la fustigació de la família de Canet de Mar (Barcelona) que va aconseguir que la justícia imposés un 25% de classes en castellà a la seua escola. En la sentència, l’Audiència absol dos tuitaires més que estaven acusats d’assetjar la família, a l’entendre que, malgrat que van publicar comentaris “injuriosos i despectius”, no constituïen crides directes o indirectes a l’odi, la violència o la discriminació. A més dels dos anys de presó, la sentència li imposa el pagament d’una multa de 1.980 euros i una indemnització de 7.500 euros a la família pels danys morals, així com una inhabilitació especial per a l’àmbit docent, esportiu, cultural o de temps lliure durant 5 anys.