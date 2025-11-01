JUSTÍCIA
Inclouen en la causa de la dana les trucades de Mazón
Pradas afirma que va informar el president del missatge Es-Alert. Reclamen el tiquet de pàrquing de la periodista que va dinar amb ell
La jutge que investiga la dana ha acordat incloure el llistat de trucades del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, del 29 d’octubre de 2024, el dia de les inundacions. Es tracta de la llista que Presidència va entregar a les Corts Valencianes per la comissió d’investigació de la dana. La instructora investiga la presa de decisions del Cecopi el dia de la catàstrofe i l’actuació de Mazón i les altres autoritats.
L’exconsellera d’Emergències, Salomé Pradas, va assegurar ahir davant la jutge que va mantenir informat el president sobretot del que passava al Cecopi, inclòs el missatge Es-Alert enviat a la població, malgrat que va detallar que el 29 d’octubre del 2024 va intentar posar-se en contacte amb Mazón a les 19.10 i 19.36 hores, sense resposta, fins que el mandatari valencià va tornar la trucada a les 19.43 hores. Pradas, tanmateix, va afirmar que per prendre una decisió no es va esperar Mazón, que en una entrevista recent a El Español va afirmar que no va ser informat de la situació al Cecopi.
Paral·lelament, s’ha inclòs en el sumari l’àudio de Pradas en un vídeo del dia de la dana que mostra l’extitular d’Emergències preocupada per la situació dels barrancs, específicament el barranc del Pedrís.
La jutge demana el tiquet
D’altra banda, la jutge ha requerit a la periodista Maribel Vilaplana el tiquet d’entrada i sortida del pàrquing on tenia el cotxe després del dinar amb Mazón el dia de la dana. La instructora veu oportú saber fins a quin moment Vilaplana –que declararà com a testimoni el dilluns vinent 3 de novembre– hauria pogut ser present durant les trucades que es van mantenir entre el dirigent popuilar i Pradas.
En un altre ordre de coses, la portaveu del PP, Ester Muñoz, va reconèixer que les víctimes de la dana tenen dret a “buscar culpables i expressar la seua ràbia” però va assenyalar que és “una barbaritat” que es digui “assassí” a Mazón. A més, va manifestar que la decisió de dimitir és “molt personal”.