ATACS
L’ONU acusa els EUA de violar el dret internacional al Carib
Trump nega que estigui considerant atacar instal·lacions militars veneçolanes
Nacions Unides va acusar ahir el Govern dels Estats Units de “violar el dret internacional” amb els atacs aeris contra embarcacions al Carib i el Pacífic, suposadament vinculades al narcotràfic. L’alt comissariat de l’ONU per als drets humans, Volker Türk, va qualificar d’“inacceptables” els atacs i va fer una crida a “posar-hi fi”.
L’ofensiva de l’Executiu de Donald Trump contra el tràfic de drogues ha deixat almenys 61 morts, els últims quatre dimecres mateix. Segons l’ONU, les persones a bord de les suposades “narcollanxes” van ser víctimes d’“execucions extrajudicials”.
Els EUA han intentat justificar els bombardejos al·legant que formen part d’operacions necessàries contra les drogues i el terrorisme, i que des del seu punt de vista el que regeix els seus actes és el dret internacional humanitari, aplicable únicament en contextos de conflicte armat, una qualificació que no comparteix l’ONU.
“Segons l’escassa informació facilitada públicament pels EUA, cap de les persones que es trobaven a les embarcacions atacades no semblava representar una amenaça imminent”, va assenyalar la portaveu de Naciones Unidas Ravina Shamdasani.
Paral·lelament, Trump va negar que estigui considerant atacar Veneçuela després que mitjans nord-americans com Miami Herald i The Wall Street Journal van reportar la preparació d’una ofensiva contra instal·lacions militars veneçolanes, que podria donar-se “en qüestió de dies o, fins i tot, hores”. “No, no són veritat”, va aclarir el mandatari davant dels mitjans de comunicació quan anava a bord de l’Air Force One.
El Senat dels Estats Units va aprovar dijous revocar els aranzels globals anunciats pel Govern de Donald Trump contra més de cent països el mes d’abril, en una nova acció simbòlica –amb el suport de diversos senadors republicans– de la Cambra Alta contra la política del mandatari.
D’altra banda, l’aeroport John F. Kennedy de Nova York va aturar ahir les seues operacions temporalment a causa de l’escassetat de personal provocada pel tancament del Govern federal.