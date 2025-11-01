POLÍTICA
La Moncloa insisteix en el diàleg i la negociació amb Junts
Míriam Nogueras dona per acabada la relació amb el PSOE
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, es va mostrar ahir confiat d’“arreglar” la relació amb Junts, després que la militància de la formació de Carles Puigdemont avalés la ruptura amb els socialistes. “Treball, esforç, diàleg i negociació”, són les claus per reparar l’associació, segons Bolaños, que va insistir que el Govern “ha complert els acords” però va reconèixer que fa falta “aprofundir” en alguns aspectes. El ministre, a més, va assenyalar que una reunió entre Puigdemont i el president espanyol, Pedro Sánchez, no és “rellevant” ara mateix.
Per la seua part, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va definir com “acabada” la relació amb el PSOE i va donar per acabades les negociacions a Suïssa. “Tot el que vulgui aprovar el Govern central a partir d’ara no té els vots de Junts”, va sentenciar la juntaire, que va afirmar que “Sánchez menteix quan diu que podrà continuar governant” al ser preguntada per la falta de majoria del Govern de l’Estat al Congrés.
Paral·lelament, el president del Parlament, Josep Rull, va assegurar que la decisió de Junts de trencar amb el PSOE és “irreversible” en “aquests moments”, i va acusar els socialistes de “dilapidar la confiança”, malgrat que va defensar que Junts no es va equivocar donant suport a la investidura. Rull, a més, va assenyalar que és Sánchez qui ha d’analitzar si ha de convocar eleccions. D’altra banda, l’exconseller va afirmar que els discursos d’Aliança Catalana són “deshumanitzadors” i que la formació “és una esmena a la totalitat a Jordi Pujol”.