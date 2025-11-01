ÀSIA
Xi advoca pel lliure comerç en una cimera asiàtica sense Trump
❘ seül ❘El president de la Xina, Xi Jinping, es va erigir com a defensor del lliure comerç al Fòrum de Cooperació Econòmica d’Àsia-Pacífic (APEC), celebrat a Corea del Sud i marcat per l’absència del president nord-americà, Donald Trump. “La Xina no tancarà les portes al món exterior, sinó que les obrirà encara més”, va assenyalar Xi, que a la cimera es va reunir amb la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, i el primer ministre canadenc, Mark Carney.