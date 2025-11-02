RECONEIXEMENT
Albares “lamenta” el dolor causat als indígenes mexicans i el PP vol que el cessin
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va reconèixer a Mèxic el “dolor i injustícia cap als pobles originaris”. Albares va pronunciar aquestes declaracions divendres a la inauguració de l’exposició La mitad del mundo. La mujer en el México Indígena. “Com tota història humana, té clarobscurs. Aquesta és part de la nostra història compartida, no podem negar-la ni oblidar-la”, va afirmar el representant del Govern central, que va destacar l’exposició com a “part del camí de justícia i reconciliació”.
Les paraules d’Albares van rebre les crítiques líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Que demanin perdó pel que fan ells ara. Jo no m’avergonyiré de la història del meu país”, va declarar el dirigent popular, mentre que el conseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, va exigir ahir la dimissió del ministre per ser “el pitjor representant que ha tingut el nostre país” i per “no conèixer la història d’Espanya”.
Per la seua part, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va reconèixer la importància de les disculpes d’Albares. “És la primera vegada que una autoritat del Govern espanyol parla de lamentar la injustícia”, va celebrar la mandatària, i va apuntar que el perdó “no és humiliant” i “engrandeix els pobles”.