SUCCESSOS
Almenys 23 morts per un incendi a Mèxic
Almenys vint-i-tres persones, entre les quals quatre nens, van perdre la vida i més d’una dotzena van resultar ferides a conseqüència d’un incendi dissabte a l’interior d’una botiga a la ciutat d’Hermosillo, al nord-oest de Mèxic. Fonts presencials van apuntar que el foc es va originar arran d’una forta explosió. Segons el diari El Universal, les flames haurien començat a l’entrada de l’establiment deixant atrapats alguns clients a l’interior del local.
Les autoritats de Sonora van posar en marxa una “investigació exhaustiva” per aclarir les causes de l’incident. Entre les possibles hipòtesis a considerar hi ha una fallada tècnica i la presència de materials que podrien ser inflamables. En aquell moment, el comerç estava ple de clients a causa de la quinzena i a les compres prèvies al Dia dels Morts.