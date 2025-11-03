JUSTÍCIA
Arranca el judici contra el fiscal general per un correu filtrat
En el qual la parella d’Ayuso reconeixia un frau a Hisenda
La filtració d’un correu en el qual l’advocat de la parella d’Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconeixia que aquest havia defraudat diners a Hisenda asseu a partir d’avui al banc per primera vegada en la història un fiscal general de l’Estat, a Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets. El Tribunal Suprem jutjarà durant dos setmanes si va incórrer en aquest delicte pel qual les acusacions particular i popular –entre les quals hi ha la parella de la presidenta madrilenya i una associació de fiscals– sol·liciten entre 4 i 6 anys de presó i fins a 12 d’inhabilitació. La Fiscalia, de la mà de la tinenta fiscal del Suprem, defensarà que no hi ha delicte, ja que “no es pot atribuir cap intervenció” a García Ortiz en la divulgació d’aquest o altres correus, una tesi que també esgrimiran els advocats de l’Estat que el representen. Malgrat que el procés arranca avui, no serà fins a la recta final del judici, el 12 de novembre, quan el fiscal general prengui la paraula. Davant del jutge, va negar taxatiu haver filtrat o haver donat ordre de divulgar informació reservada sobre la parella d’Ayuso –“rotundament no”– i es va mostrar “segur” que cap fiscal ho va fer. El judici comptarà amb les declaracions de quaranta testimonis, entre els quals fiscals, agents de l’UCO de la Guàrdia Civil i el mateix González Amador.
El Govern central ha reiterat en diverses ocasions el seu suport al fiscal i ha mostrat confiança en el fet que el Suprem constatarà la seua innocència. Per la seua part, des del PP han demanat amb insistència la seua dimissió.